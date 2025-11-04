El festival Mad Cool celebrará su décimo aniversario volviendo a tener cuatro jornadas, del 8 al 11 de julio

El festival madrileño Mad Cool ha confirmado las fechas de su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio de 2026, recuperando así su formato de cuatro jornadas de música en directo.

Según destacan sus organizadores, será "una edición muy especial" al conmemorarse el décimo aniversario del nacimiento del festival, que no pudo celebrarse en 2020 ni 2021 por la pandemia de la covid-19.

La cita volverá a ubicarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid), un recinto elegido por su "amplia capacidad, infraestructura y accesibilidad", tal y como señala el comunicado oficial.

El anuncio llega en un contexto marcado por las protestas de algunas asociaciones vecinales de la zona y por la petición de la Fiscalía de Madrid, que solicita una multa de 10.000 euros e inhabilitación durante dos años al organizador del festival por el exceso de decibelios registrado en la edición de 2023.

En la pasada edición, Mad Cool se redujo a tres jornadas en las que actuaron artistas como Muse, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Benson Boone, Nine Inch Nails, Gracie Abrams, Iggy Pop, Arde Bogotá o Thirty Seconds To Mars.

El anuncio de las nuevas fechas se ha realizado junto al aftermovie oficial de 2025, un vídeo que repasa los momentos más memorables del pasado verano y sirve como preludio a la gran celebración del décimo aniversario.

Disponible ya en las plataformas del festival, el aftermovie captura la esencia de Mad Cool: actuaciones inolvidables, un público entregado y una atmósfera única. Entre los momentos destacados se incluyen los shows de Benson Boone, St. Vincent, Nine Inch Nails, Olivia Rodrigo, Muse o Justice, que pusieron el broche final a una edición que reafirma a Mad Cool como uno de los grandes festivales europeos.