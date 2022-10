Franz Ferdinand, Bastille, Kaiser Chiefs y Vetusta Morla primeros nombres del FIB 2023

Parece que el FIB va a continuar la senda que marcó el año pasado y que tan bien le funcionó económicamente. El que fuera el festival más mítico e importante del panorama español durante muchos años se encontraba en horas bajas pero revivió en 2022 gracias a un cambio de estrategia, un cartel menos ambicioso, más grupos y público nacionales y unos precios más populares.

El festival acaba de anunciar la primera tanda de veinte nombres para la edición de 2023 mezclando conocidos nombres del rock alternativo y el indie tanto británicos como españoles.

Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs y Clean Bandit son algunos de los grupos que forman parte del cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2023.

Las primeras confirmaciones, anunciadas por la organización en redes sociales, se completan con nombres nacionales de la talla de Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras o Shinova.

Completan este primer avance del cartel del FIB 2023, de momento, Sports Team, The Sherlocks, Only The Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa.

Las entradas para la próxima edición, que se celebrará del 13 al 16 de julio en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón), saldrán a la venta este martes 11 a partir de mediodía, a 39,99 euros los abonos generales y 79,99 los VIP.

Más de 180.000 personas en cuatro días pasaron por la exitosa edición 2022 con un 75% de público nacional, precios más populares y un cartel menos internacional.

No es el mismo FIB, pero probablemente en el escenario actual plagado de festivales y teniendo presente que los festivales son también un negocio que si no es rentable no se puede llevar a cabo, este sea el único Festival Internacional de Benicàssim posible.