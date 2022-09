Franz Ferdinand, Vetusta Morla y Yo La Tengo entre las primeras confirmación del Warm Up 2023

Mientras despedimos el verano, se van celebrando los últimos festivales de la temporada estival y llega el otoño ya hay muchos que están pensando en el año que viene y alguno ya ha movido ficha.

En concreto ha sido el WARM UP Estrella de Levante, que se celebrara en Murcia el 29-20 de abril del próximo año.

El festival murciano ha anunciado sus primeros once nombres con Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Yo La Tengo, Carolina Durante, Dorian, Carlos Sadness, Mujeres, Niña Polaca, Judeline, pablopablo y Yung Prado.

Como novedad, la organización también anuncia hoy que el viernes 28 de abril celebrará la Welcome Estrella de Levante con una programación muy especial en el escenario principal de La Fica para celebrar el quinto aniversario del festival con directos de grandes bandas que se anunciarán próximamente.

Esta primera tanda de confirmaciones de WARM UP Estrella de Levante está encabezada por Franz Ferdinand. Los británicos realizarán repaso por sus cinco trabajos en directo haciendo viajar a todos los asistentes con su música a través del tiempo. Una cita espectacular donde esperamos escuchar grandes hits como ‘Michael’ ‘Outsiders’ o ‘This Fire’ que han formado parte de su historia musical y con el que el que pondrá a todos los asistentes a #WARMUP2023 a bailar desde el minuto uno.

Uno de los nombres que no podía faltar: Vetusta Morla. Los madrileños presentarán su último trabajo “Cable a tierra” con el que ya han traspasado fronteras y han conseguido hacer sold out en cuestión de horas en gran parte del mundo. Su directo imprescindible hará parada en esta nueva edición de WARM UP Estrella de Levante, prometiendo no dejar indiferente a ninguno de los asistentes. En activo desde 1998, Vetusta Morla vuelve a La Fica con un show cercano, llamativo y envolvente, donde es muy probable que no sólo disfrutemos de temas de su último trabajo, sino que también esperamos escuchar grandes éxitos como ‘Cuarteles de invierno’ o ‘Los días raros’.

Yo La Tengo es una de las grandes sorpresas más esperadas de esta edición. Directos desde Estados Unidos, y dedicados a la música desde su formación como banda en 1984, Yo La Tengo destaca en sus directos por sus melodías distorsión y guitarras enloquecidas. El trío de rock llega al recinto de La Fica preparados para recorrer su amplia trayectoria musical y demostrando que siguen tan pletóricos y emocionantes como siempre con su último disco “We Have Amnesia Sometimes”.

La frescura y las ganas de comerse el escenario llegan con Carolina Durante presentando su último trabajo “Cuatro chavales”. ¿Quién les iba a decir a ese grupo de amigos que decidieron montar un grupo que tiempo después conseguirían cumplir su sueño? La banda, que vuelve a Murcia con su frescura, volverá a hacer bailar y disfrutar a todo el recinto con uno de los directos más arrebatadores de esta quinta edición .

Desde 2004, Dorian ha dejado claro con todos sus directos que, con su música, siguen haciendo magia sobre el escenario. Los barceloneses, que siguen demostrando que son una de las bandas más inquietas del panorama musical español, llegan a #WARMUP2023 con su último trabajo, “Ritual”. Un viaje musical cosmopolita que, en directo, se convierte en un emotivo mundo nuevo.

Carlos Sadness, tan querido por el público, tampoco podía faltar en esta próxima edición del festival murciano. El artista barcelonés presentará su quinto EP “Perreo Bonito”, del que ya ha lanzado su canción homónima junto a La Bien Querida, un hit que comienza al son del piano y que continúa con sorprendentes sonidos y melodías caribeñas. Un show muy especial en el que también sonará su último lanzamiento ‘Nadie sabe que te quiero’ y grandes éxitos de su carrera como ‘Que electricidad’, ‘Te quiero un poco’ o ‘Me desamaste’.

"Rock y amistad" es lo que define Mujeres. El trío barcelonés llegará a la Fica con su último álbum EP que recopila cuatro canciones con cuatro bandas nacionales siguiendo su mantra “es mejor con gente”. Estos tres amigos del rock, lo analógico y la diversión, harán sonar los acordes de canciones como ‘Tú y yo’ o ‘Siempre eterno’ que pondrá al público de la Fica a los pies de sus guitarras.

Con Niña Polaca el viaje musical al Madrid de los 80s está asegurado. El proyecto de Sandra Sabater -de Ginebras- se presenta como una de las grandes promesas nacionales con un sonido fuerte, único y una voz inconfundible con claras influencias como Los Enemigos o Los Nikis. La banda, que consiguió posicionarse con su primer gran hit ‘Madrid sin ti’, siguió la estela con su segundo álbum, “Asumiré la muerte de Mufasa” con el que se han convertido ya en una banda imprescindible.

Judeline es el futuro, con su primer EP 'de la luz' se confirma su potencial que ya se intuía en colaboraciones junto a Alizz, Oddliquor o Tuiste. Siempre con sus raíces gaditanas, aporta un toque vanguardista junto con la tradición del sur, que demuestra en temas como 'EN EL CIELO' o 'la pestaña que soplé'. La combinación perfecta entre música y talento en #WARMUP2023.

Se une a las primeras confirmaciones del cartel, pablopablo, el proyecto musical y personal de Pablo Drexler. El madrileño con solo 24 años ya ha girado con artistas como C.Tangana a quien además también ha producido junto con su padre Jorge Drexler. Compositor, cantante y productor que con su disco homónimo, nos ha mostrado sus sentimientos, sensaciones y matices con temas como 'Azul zafiro'. 'París' o 'Lamento'.

Considerado como una de las promesas de la escena electrónica de vanguardia, Yung Prado, llegará a WARM UP Estrella de Levante con sus éxitos 'Que Pasa?' o 'Nuevo planeta'. El artista murciano llega con sus ritmos techno-house de los 90 mezclados con el electro de los años 2000, un estilo único, con el que bailar sin parar.