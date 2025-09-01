Fifth Harmony reaparece tras siete años durante un concierto de los Jonas Brothers

En uno de los momentos más comentados del concierto de los Jonas Brothers en Dallas el pasado 31 de agosto, cuatro miembros de Fifth Harmony —Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui— se juntaron para interpretar en directo su éxito Work From Home. Esta aparición representa su primera actuación conjunta desde la interrupción de sus actividades en 2018.

La escena se convirtió en viral: las cuatro artistas salieron a escena juntas, ataviadas con coordinadas prendas negras, saliendo entre humo mientras sonaba el tema. El público se rindió ante la emoción del momento, que desde entonces circula ampliamente en redes sociales.

El sorprendente retorno fue precedido por una reactivación simbólica de su cuenta oficial en X, acompañada del mensaje críptico "#FifthHarmonyFollowSpree", y cambios en su sitio web que anticipaban novedades próximas.

Este gesto ha reavivado la ilusión entre sus seguidores, especialmente después de una reunión a menor escala entre tres integrantes —Lauren, Dinah y Ally— en mayo durante un partido de baloncesto, donde compartieron fotos y recuerdos con emoción.

En paralelo, diversos medios habían informado desde mayo del presente año sobre las negociaciones en marcha para una gira de regreso en 2026, aunque sin contar con Camila Cabello, quien abandonó el grupo en 2016.

Fifth Harmony, surgida en The X Factor en 2012, alcanzó su cúspide con éxitos como Work From Home y Worth It, convirtiéndose en un fenómeno del pop en la década de 2010. Con su regreso parcial, el grupo abre un nuevo capítulo, con la posibilidad de retomar su legado sin una de sus miembros originales.