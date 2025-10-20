La foto del beso entre IlloJuan y Lola Índigo que confirma su relación

Al fin ha llegado la foto que todo el mundo estaba esperando. Esta imagen, que ha ido circulando por redes sociales durante las últimas horas, muestra a Lola Índigo y IlloJuan compartiendo un beso en un local privado. El streamer malagueño, por su parte, no se ha hecho esperar con su reacción a la pillada: "Me han pillado y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar. El otro día nos hicieron una foto y nos grabaron. A mí estas cosas me tocan porque creo que la gente no respeta la privacidad, pero es lo que hay. Lo digo, lo confirmo y no pasa nada".

Según el periodista Javier de Hoyos, las fotografías fueron enviadas por un seguidor y él mismo afirma haber confirmado con el entorno de la pareja que "llevan tiempo viéndose" aunque —añade— "no tienen un nombre para definir su relación". Aunque las palabras de IlloJuan, parecen decir lo contrario, ya que, como hemos dicho, el creador de contenido ha dicho por él miso que confirma la relación. Aún así, veremos si en alguno de sus próximos directos amplía esta información, aunque es de suponer que no será así y elegirá guardar su privacidad.

Lola Índigo, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación. En entrevistas anteriores había reconocido que su estado sentimental era de tranquilidad tras la ruptura con su novio, y, de hecho, indicó que estaba "enamorada de la vida, de mis amigos". La repercusión del beso ha sido inmediata en plataformas como X y TikTok, donde los hashtags relacionados a ambos nombres se han vuelto tendencia.

En resumen, la fotografía del beso entre Lola Índigo e IlloJuan parece confirmar los rumores de una relación entre ambos. De momento, la pareja mantiene silencio, mientras sus seguidores aguardan por algún tipo de actualización directa que despeje sobre el estado real de su relación.