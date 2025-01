Una foto de Justin Bieber en calzoncillos hace arder las redes: "Deja mucho que desear"

Justin Bieber ha vuelto a ser el centro de atención tras publicar una serie de fotografías en ropa interior durante su escapada invernal a Aspen, Colorado. El cantante de 30 años compartió en sus Instagram Stories instantáneas que lo muestran posando relajadamente en un paisaje nevado, vestido únicamente con unos calzoncillos mojados Calvin Klein.

En una de las fotos, Bieber aparece reclinado en una silla de madera, con los pies descalzos sobre una mesa de piedra. Las canciones Agora Hills de Doja Cat y Too Fast de Future acompañaron la publicación, aportando un toque aún más sensual a una sesión que no dejó indiferente a nadie. Y ai bien las imágenes generaron cierto morbo entre muchos de sus seguidores, otros no dudaron en expresar opiniones menos favorables. Algunos comentarios sarcásticos destacaron que el ''paquete'' del cantante parecía poco llamativo en las fotografías. "Deja mucho que desear", afirmaron varios usuarios en tono crítico, abriendo un debate en redes sociales.

Más allá de esta polémica, Bieber también compartió en su perfil de Instagram un carrusel de fotos familiares, incluyendo tiernas imágenes junto a su hijo, Jack Blues Bieber, nacido en agosto de 2024. En una conmovedora instantánea en blanco y negro, el cantante aparece acurrucado con el bebé, un gesto que ha recibido elogios por su calidez y ternura.

Según fuentes cercanas a la pareja, la llegada de Jack ha fortalecido el vínculo entre Justin y Hailey Bieber. Aunque ella no apareció en las provocativas imágenes, ambos han mostrado estar disfrutando de esta nueva etapa como padres, documentando paseos en la nieve y otros momentos familiares. A pesar de la controversia generada por sus fotos, Bieber sigue enfocado en su vida personal y profesional. Según allegados, tanto Justin como Hailey planean ampliar su familia en un futuro, aunque sin prisas y dejando que las cosas fluyan de manera natural.