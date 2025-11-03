Gloosito arrasa Las Ventas con la música de Detroit

El artista madrileño Gloosito ha calentado el sábado 1 de noviembre la Plaza de Las Ventas con su gira Belt to Ass, llevando la música de Detroit (Estados Unidos) al recinto. Con bases de trap y letras explícitas cantadas a contratiempo en las que explora temas como su relación con la calle, con las drogas o con el amor, Gloosito ha reafirmado su consolidación en el recinto madrileño.

Poco antes de las 22.00 horas de este sábado, el cantante de Luz verde ha salido al escenario -ambientado con decoración de Halloween, con tumbas en las que se podía leer "todas las penas merecen la pena"- ante un público muy joven que le ha acogido con calor, pese al tiempo que había hoy en la capital. Durante el concierto se ha acompañado de raperos como Al Safir, Grecas, G La Sosita, Vampi o Shynelevell.

Aunque su trayectoria se remonta a 2017, ha sido este año cuando ha publicado su primer trabajo largo, EUROSLiME, que incluye colaboraciones con Yung Beef, Pablo Chill-e y Alto Linaje. Este trabajo ha ocupado gran parte del repertorio del concierto de este sábado. Sin embargo, han sido temas como Homenaje, Mueve ese culo -con JC Reyes- o El single los que han arrancado la euforia de los presentes, que no han parado de saltar durante la hora y media de show.