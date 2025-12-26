Gracie Abrams ending: el meme que ha estallado en redes contra la cantante

Gracie Abrams ha tenido un notable éxito en los últimos años a nivel internacional, a pesar de no tener ningún rasgo o talento particularmente notable que la distinga de otros muchos artistas. Su imagen de chica normal y sus canciones sinceras la han llevado a ser una de las favoritas de muchas mujeres jóvenes, que se ven reflejadas en ella; un fenómeno similar al que se podría haber vivido con Taylor Swift en sus años mozos, pero en un nivel más discreto y con menor espectacularidad. Esa normalidad es, precisamente, la que ha llevado a la artista a que muchos la detesten, e incluso la consideren inmerecedora de su éxito; y, ahora, todas esas personas se han unido para crear una oleada de memes sobre lo que harían con tal de que Gracie Abrams no lanzase una sola canción más.

Esta oleada llega apenas un día después de que la cantante haya lanzado el último proyecto en el que ha participado, relacionado con la Navidad y en la misma línea estética y musical que ha llevado hasta ahora. Mientras se prepara para hacer un regreso más potente en 2026, parece que hay una buena parte del fandom de la música pop que no está del todo de acuerdo con que su presencia en las listas de éxitos sea tan notable.

Muchos de estos memes han logrado una enorme visibilidad en X, y suponen el culmen de un montón de meses en los que hacer este tipo de comentarios sobre Gracie Abrams se ha convertido en una especie de moda. Pero, al fin y al cabo, esta es una forma de visibilidad gratuita que está llevando el nombre de la artista a las tendencias principales de las redes sociales; así que, si sabe aplicar una buena estrategia a su próximo regreso musical, tal vez pueda dar la vuelta a la situación y convertir toda esa atención en un giro positivo para su trayectoria. O tal vez siga todo igual, quién sabe.