La green flag por la que la madre de Taylor consiguió que empezara a salir con Travis Kelce

El interés de Travis Kelce por Taylor Swift tenía una clara "green flag" que no pasó desapercibida para Andrea Swift: la estrecha relación del jugador con su madre. Al descubrir que el tight end de los Kansas City Chiefs hablaba con admiración y cariño de Donna Kelce, la madre de la cantante tuvo claro que merecía la pena que su hija le diera una oportunidad.

Andrea Swift contó en el docuseries End of an Era que, tras ver titulares sobre el intento de Kelce de darle su número a Taylor durante un concierto de la Eras Tour en Misuri, se puso a investigar. Incluso llamó a un primo al que considera experto en los Chiefs para saber más del jugador. Pero lo que terminó de convencerla fue un detalle muy concreto: cuando Taylor le dijo que Travis era "el tío más agradable" y que "quería muchísimo a su madre".

"Ahí pensé: ding, ding, ding. ¿Cómo voy a conseguir que se conozcan?", recordó Andrea, dejando claro que ese rasgo fue determinante. Taylor, por su parte, admitió que hasta entonces su historial sentimental había estado más ligado a perfiles alejados del deporte.

A ese punto a favor se sumó otro gesto que Andrea interpretó como una señal positiva del carácter de Kelce: acudir a un concierto con una pulsera de la amistad hecha a mano y su número de teléfono, con la esperanza de poder dársela a la artista. "Fue algo muy sincero. Me pareció lo más dulce del mundo que fuera a tu concierto y te llevara algo de tu propio universo", explicó.

Andrea llegó incluso a hablar por teléfono con Taylor para animarla a salirse de sus patrones habituales. "Sé que no vas a reaccionar bien, pero hay un chico", le dijo, insistiendo en que quizá era el momento de "hacer algo diferente". Y remató con otro detalle nada menor: Travis le parecía "realmente mono".

Lo que empezó como una intuición basada en una gran "green flag" terminó convirtiéndose en realidad. Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en julio de 2023 y, un mes después, el jugador se arrodilló para pedirle matrimonio.