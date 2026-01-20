Guitarricadelafuente deslumbra en su debut en Tiny Desk Concert de NPR Music

Guitarricadelafuente acaba de publicar su Tiny Desk Concert de NPR, grabado en Washington, D.C., y es un paseo íntimo y fascinante por su aclamado álbum Spanish Leather (2025, Disco de Oro). El directo incluye cinco canciones del disco, entre ellas Full Time Papi, que acumula más de 13 millones de reproducciones y cuyo videoclip fue nominado a un Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Video Musical en Formato Corto. Port Pelegrí también ha sido destacado por Rolling Stone U.S. como una de las Mejores Canciones de 2025.

"Las melodías de Guitarricadelafuente son sísmicas. Con ritmos electrónicos, guitarras etéreas, acentos sinfónicos y hasta zanfona española, el efecto es inconfundible: te transporta de una discoteca de Barcelona a una playa de la Costa Brava", dice la descripción del vídeo. "Su sonido es cautivador y fácil de abrazar: energía y calma se mezclan mientras la voz serena de Álvaro Lafuente y los ritmos constantes se sienten como una canción de cuna con un toque festivo. En el Tiny Desk, piano y guitarra se entrelazan y el mundo se aquieta, meciéndose al son de los veranos españoles y el desamor bajo el sol de Guitarricadelafuente".

Las canciones interpretadas en el concierto fueron:

Full Time Papi

BABIECA!

Port Pelegrí

Tramuntana

Poses

Este lanzamiento llega justo antes de que el artista arranque su gira internacional, con fechas agotadas en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Desde Spanish Leather, Guitarricadelafuente ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, incluyendo su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, con entradas agotadas el pasado otoño.

El disco reunió a un grupo de productores de primer nivel: Carter Lang (SZA, Justin Bieber), pablopablo, Raül Refree (Rosalía), Jasper Harris (Jack Harlow, Lil Nas X, Camila Cabello), Brad Oberhofer (bandas sonoras como The Andy Warhol Diaries) y Rodaidh McDonald (The xx, Adele). Además, colaboraron voces emergentes como Ciutat, Tristán y Teo Planell, reflejando el espíritu innovador y diverso del álbum.

Con Spanish Leather, Guitarricadelafuente consolida el estilo que lo convirtió en una de las voces más atractivas de su generación. Partiendo de las texturas crudas del folk español, el álbum mezcla tradición y modernidad, dando como resultado un trabajo atemporal y genuinamente original que huele —literalmente— a Spanish Leather.

