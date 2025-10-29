Guitarricadelafuente se sincera sobre su rumoreada colaboración con Rosalía

Guitarricadelafuente no oculta su entusiasmo ante la posibilidad de colaborar con Rosalía. El cantante confesó en la alfombra roja de los Harper's Bazaar Women of the Year que mantiene contacto con la artista y que estaría encantado de unir fuerzas con ella en un proyecto musical. "Sí, sí, bueno, claro, ahí lo he visto, me lo ha pasado todo el mundo y que ahí está, que cuando quiera estamos preparados para hacer la canción”, aseguró entre risas.

El músico turolense reveló que ambos se llevan muy bien y que han coincidido recientemente en el concierto que el ofreció en el WiZink Center de Madrid. "Tenemos contacto. De hecho, estuvimos hace poco en Madrid en el concierto del WiZink y nos llevamos genial. Creo que coincidimos mucho musicalmente y artísticamente. Y yo la admiro profundamente", añadió.

Sobre la posibilidad real de que esa colaboración se materialice pronto, Guitarricadelafuente se mostró prudente pero esperanzado: "Bueno, un hecho... ojalá firmarlo, ojalá firmarlo", comentó sonriente. Además, aprovechó para elogiar el nuevo tema de Rosalía, Berghain, estrenado recientemente: "Lo que se espera de ella es que no te esperes lo que va a hacer, ¿no? Es súper inspirador".

Durante el evento, el artista también participó en la entrega de un premio a Bad Gyal, a quien definió como un referente femenino que ha seguido desde sus inicios. "Tengo la suerte de poder entregar un premio a Bad Gyal, que ha sido alguien que he seguido desde los inicios y me hace mucha ilusión", explicó.

Además, Guitarricadelafuente atraviesa un momento profesional especialmente intenso: está rodando su primera película junto a Penélope Cruz bajo la dirección de Los Javis. "Es un sueño. Para mí es la primera experiencia interpretativa que tengo y hacerlo con una maestra y con una leyenda del cine español es increíble y súper inspirador", confesó.

Primero va a llegar el esperado nuevo disco de Rosalía pero quién sabe si en un futuro la colaboración soñada de Guitarricadelafuente se hace realidad.