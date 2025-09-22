Halsey dice que no le dejan grabar un álbum ahora mismo: ¿Secuestrada por la industria?

No todo es un camino de rosas en la industria musical, como ya vimos con el caso de Taylor Swift y sus regrabaciones. Ahora, es Halsey quien ha abierto un nuevo debate sobre las dificultades que enfrenta en su carrera.

La cantante, de 30 años, reveló en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music —emitida el jueves 18 de septiembre— la razón por la que no ha lanzado nueva música. "No puedo grabar un álbum ahora mismo. No me lo permiten. Es la realidad”, confesó.

El motivo, explicó, está ligado a su más reciente proyecto, The Great Impersonator, publicado el 25 de octubre de 2024. Según Halsey, el disco “no tuvo el éxito que esperaban”, a pesar de haber debutado en el puesto número 2 del Billboard 200.

"Para ser sincera, el álbum vendió 100,000 p** copias en la primera semana", comentó a Lowe. "Eso es una cifra enorme, sobre todo para alguien que no había tenido un gran éxito en mucho tiempo".

La cantante destacó que su gira My Last Trick Tour ha sido “la más vendida de toda su carrera”. Sin embargo, asegura que desde la discográfica siguen comparando esos resultados con los de Manic (2020), su tercer álbum de estudio, que incluía el sencillo Without Me. Este tema alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y fue certificado seis veces platino en Estados Unidos tras superar los seis millones de copias vendidas.

Comparando ambos proyectos, Halsey reflexionó: "Para la mayoría de los artistas, vender 100,000 discos en la primera semana, en una época en la que casi no se vende música física, sería un éxito. Pero cuando se compara con mis números anteriores, se percibe como un fracaso. Eso es lo más difícil de haber sido una estrella del pop: ya no lo soy, pero me siguen midiendo con artistas con los que no me identifico".

Actualmente, Halsey trabaja bajo el sello Columbia Records, al que se unió en 2023 tras abandonar Capitol Records, compañía con la que lanzó sus primeros cuatro álbumes, incluido su debut Badlands (2015).

Su más reciente gira, con 32 fechas entre mayo y julio de 2025, agotó las entradas casi al instante, con inicio en Concord (California) y cierre en Highland (California). Además, ya prepara Back to Badlands, una gira especial que arrancará en Los Ángeles para celebrar el décimo aniversario de su primer álbum.