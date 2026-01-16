Harry Styles anuncia su cuarto álbum en solitario, Kiss All the Time. Disco, Ocasionally

Tras una breve campaña de teasers en la que vallas publicitarias de todo el mundo prometían "we belong together" y "see you very soon", Harry Styles ha anunciado su cuarto álbum en solitario.

Kiss All the Time. Disco, Occasionally se publicará el 6 de marzo. Ha sido producido por Kid Harpoon, el compositor y productor británico que ha trabajado en todos los discos anteriores de Styles. La portada muestra al cantante pop de 31 años con gafas de sol, agachándose bajo una bola de discoteca aparentemente suspendida en el cielo nocturno.

Aún no se ha compartido la lista de canciones, compuesta por 12 temas, ni tampoco nueva música, aunque la tienda web de Styles ofrecía packs que incluían vinilos, casetes, camisetas, lo que parece ser una cámara analógica y una riñonera. El sitio web pareció caerse de inmediato tras el anuncio.

La esperada noticia del álbum llegó después de que Styles enviara una nota de voz cantando we belong together a los fans que se habían apuntado previamente a una línea promocional de WhatsApp ese mismo día.

Según se ha informado, Styles ofrecerá una segunda residencia en el Madison Square Garden de Nueva York tras haber actuado en 15 conciertos con entradas agotadas en el recinto en 2022. También se rumorea que mantendrá una residencia en el Co-op Live de Manchester, del que es inversor. Las casas de apuestas le señalan como posible cabeza de cartel de Glastonbury 2027, después de que el festival se tome un año sabático este verano.

Kiss All the Time. Disco, Occasionally llega cuatro años después de Harry’s House, que alcanzó el número 1 en todo el mundo y fue certificado triple platino en Reino Unido, con más de 900.000 copias vendidas. Ganó el premio a álbum del año en los Grammy de 2023, además de otros dos galardones, y también fue elegido álbum del año en los Brit Awards 2023. De él salió el exitoso single "As It Was", su canción más escuchada en Spotify, con 4.200 millones de reproducciones.

La última música nueva que publicó Styles fue "Forever, Forever", una pieza instrumental de ocho minutos y medio interpretada al piano, que ya había tocado en la última fecha de su gira de 2023. Todos los álbumes anteriores de Styles han sido coproducidos por Kid Harpoon y Tyler Johnson.

Este será el primer álbum de Styles desde la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, en octubre de 2024, a los 31 años. Payne cayó desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. En un comunicado publicado entonces, Styles afirmó que la "mayor alegría" de Payne era "hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía". One Direction estuvo en activo entre 2010 y 2016, tras formarse en el programa "The X Factor".