¿Hay posibilidades de ver a Rosalía en la Super Bowl? Un gesto de Bad Bunny enciende las teorías

La Super Bowl es, cada año, uno de los escaparates musicales más influyentes del mundo. Más allá del deporte, el espectáculo del descanso se ha consolidado como un evento cultural capaz de marcar tendencias y reforzar carreras. En ese contexto, cualquier gesto vinculado a sus posibles protagonistas es analizado con lupa por seguidores y analistas de la industria.

En los últimos días, Bad Bunny ha añadido La noche de anoche, su colaboración con Rosalía publicada en 2020, a una lista titulada Bad Bunny, Bunny & Friends, vinculada a un posible repertorio para el descanso de la Super Bowl. La playlist incluye temas compartidos con artistas de su entorno más cercano, lo que ha llevado a interpretar el movimiento como una pista sobre la estructura que podría tener su actuación.

Aunque no existe confirmación oficial de los contenidos ni de los invitados de un eventual espectáculo, el gesto ha alimentado la hipótesis de que el artista puertorriqueño podría optar por un formato colaborativo. En ediciones anteriores, el descanso de la Super Bowl ha recurrido con frecuencia a este tipo de planteamientos, sumando a varios intérpretes para reforzar el impacto global del show.

La inclusión de Rosalía no resulta, en ese sentido, una idea descabellada. Ambos artistas mantienen una relación profesional sólida y La noche de anoche es uno de los temas más reconocibles de sus respectivos repertorios recientes. Además, Rosalía cuenta con una proyección internacional consolidada, especialmente en el mercado estadounidense, un factor clave a la hora de diseñar un espectáculo de este alcance.

Sin embargo, conviene subrayar que, por el momento, todo se mueve en el terreno de la conjetura. La creación o modificación de listas de reproducción no implica necesariamente decisiones cerradas ni compromisos artísticos. En el pasado, otros intérpretes han utilizado este tipo de herramientas como espacios de referencia o inspiración sin que se materializaran en actuaciones concretas.

A falta de anuncios oficiales por parte de la organización o del propio artista, la pregunta sobre la presencia de Rosalía en la Super Bowl sigue abierta. El debate, en cualquier caso, refleja el interés que despierta la posible consolidación del pop y la música urbana en español dentro de uno de los escenarios más visibles de la cultura popular global.