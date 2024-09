La hija de Noel Gallagher defiende a los jóvenes fans de Oasis: "No toleraré el edadismo y la misoginia"

Oasis está de vuelta, y la noticia ha desatado un verdadero terremoto en el mundo de la música. Tras 15 años separados, los hermanos Noel y Liam Gallagher han decidido enterrar el hacha de guerra y reunirse para una gira que promete ser histórica en 2025. Desde que se dio a conocer la noticia, las entradas paralos conciertos se han agotado en cuestión de minutos. Sin embargo, la fiebre por conseguir un ticket ha provocado una guerra entre los fans más veteranos y las nuevas generaciones que, aunque más jóvenes, también han crecido amando los éxitos de la banda británica.

Algunos seguidores que llevan siguiendo a Oasis desde los años 90 han mostrado su frustración en redes sociales, al no poder conseguir entradas para verlos en directo. Además, se han quejado de que los fans más jóvenes, que apenas eran niños cuando la banda se disolvió en 2009, hayan conseguido entradas. Comentarios como "me he quedado sin entradas por culpa de una chica de 20 años que solo conoce dos canciones" han generado una oleada de polémica online, marcada por un tono clasista.

Ante esta situación, Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher, no ha tardado en reaccionar. En TikTok, donde la conversación estaba en pleno auge, Anaïs no dudó en responder a Josie, una usuaria de esta red social: "Una cosa que no voy a tolerar es el edadismo y la misoginia en torno a la gente que quiere conseguir entradas". Su respuesta no solo se viralizó rápidamente, sino que acumuló miles de me gusta y apoyo de otros seguidores.

La joven de 24 años, que ha seguido su propio camino como modelo, fotógrafa y escritora, dejó claro que la música de Oasis no pertenece a un grupo exclusivo de personas, y añadió: "Lo siento, pero si una chica de 19 años con un sombrero de vaquero rosa quiere estar allí, tendré mis friendship bracelet preparadas". Está claro que se nota la edad que tiene Anaïs, por ello, es fácil que se ponga en la posición de los más jóvenes y defienda la tolerancia hacia todos los seguidores de Oasis, independientemente de su edad o estilo.

Mientras los fans continúan debatiendo en redes sobre quién "merece" ver a Oasis en directo, Anaïs ha dejado claro que, para ella, la música es un espacio inclusivo, donde todos tienen cabida. Con las expectativas por la reunión de los Gallagher en su punto más alto y la posibilidad de que se añadan más fechas a la gira, queda por ver si esta disputa intergeneracional se calma o sigue avivando el fuego hasta que llegue el esperado 2025.