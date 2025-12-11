Horario y cómo comprar una entrada para ver a Rosalía: la venta general del jueves 11 de diciembre supondrá un nuevo intento para miles de fans

La expectación por los conciertos de Rosalía ha marcado la agenda musical los últimos días, especialmente desde que la preventa del LUX Tour 2026 agotara todas sus entradas en menos de dos horas. El proceso, dividido entre la Artist Presale y el acceso a través de Santander Music, dejó fuera a una gran parte del público, que volverá a intentarlo en la venta general programada para este jueves 11 de diciembre. Con precios que van de los 51 a los 299 euros y una demanda excepcional, las actuaciones de la artista catalana se han consolidado como uno de los eventos más solicitados del próximo año.

La venta general seguirá un procedimiento muy similar al de la preventa, con dos aperturas diferenciadas por tramos horarios. Según la información oficial facilitada por Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés, a las 10:00 horas se activará el acceso a las entradas correspondientes a las fechas del 30 de marzo y del 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid, así como a los conciertos del 13 y del 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El segundo tramo comenzará a las 11:00 horas y permitirá comprar localidades para los días 3 y 4 de abril en Madrid y para el 17 y el 18 de abril en Barcelona.

Para acceder a la compra, los usuarios podrán entrar en la sala de espera virtual desde 45 minutos antes de cada apertura. A lo largo de todo el proceso, las recomendaciones de las plataformas apuntan a mantener la estabilidad de la sesión y evitar acciones que puedan reiniciar la cola, como actualizar la página o abrir varias pestañas simultáneas. También resulta útil iniciar sesión con antelación y tener preparados los métodos de pago, ya que los tiempos de selección son determinantes en fases de alta demanda. Dentro del sistema, se aconseja dejar que la plataforma asigne automáticamente los mejores asientos disponibles para agilizar la operación, especialmente en zonas de grada.

La experiencia vivida en la preventa indica que la rapidez será un factor clave este jueves. Con un límite de cuatro entradas por persona y miles de compradores conectados al mismo tiempo, cada fase de la venta general volverá a poner a prueba la paciencia de los seguidores de Rosalía, que buscarán asegurarse un lugar en alguna de las ocho noches previstas en Madrid y Barcelona.