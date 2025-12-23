La imparable vida cañón de Alcalá Norte desde El Sótano al Movistar Arena

Recuerdo descubrir a Alcalá Norte en la primavera de 2024 a través de su single La Vida Cañón, que se volvió viral tras la recomendación de Rosalía. Todos en el mundillo de la música hablaban de ellos y, cuando salió su primer disco, lo escuché con intensidad para saber si iban a ser flor de un día o me gustarían más allá de esa canción de moda.

El disco, lleno de referencias sonoras ochenteras, me encantó; especialmente La Calle Elfo, que entró en mi top 50 de mejores canciones del 2024 en el número 3. Pude entrevistarles y me cayeron todavía mejor: Barbosa había ido al mismo colegio que yo, solo que una década después, y teníamos muchos lugares en común.

Me fascinó su rollo completamente orgánico, auténtico y nada planificado, con una estética que combina el uso del monolito del centro comercial que les da nombre con tipografías, camisetas y diseños de clara influencia heavy metal y épica. Nada en ellos parece encajar ni tener sentido, pero acaba funcionando y quizás esa sea, junto con las buenas canciones, una de las claves de su éxito. Rivas es un cantante con una presencia casi mística; el batería Barbosa es el rey de las entrevistas y el verdadero showman en los conciertos; el bajista, Pablo (más conocido como Admin), es uno de los gestores de redes sociales más frescos que existen; el productor y guitarrista Carlos Elías es una de las figuras clave del indie madrileño; Laura de Diego aporta energía y presencia a los teclados y René Sharrocks fuerza a la guitarra rítmica.

Ganaron el Premio Ruido de la prensa a mejor disco del año en 2024, arrasaron en los Premios Min 2025, giraron por toda España y tocaron en el Mad Cool. Acaban de llenar tres veces La Riviera y en febrero de 2027, con su segundo disco bajo el brazo, tocarán en el Movistar Arena de Madrid.

Pude verles finalmente en su tercera Riviera y el comentario entre los compañeros de prensa era generalizado: la evolución de su sonido en directo es clara. Tras más de un año y medio de gira y más de un centenar de conciertos, el grupo se ha consolidado; lo que era un gran disco es ahora una gran banda de directo.

Fue un concierto potente de hora y media y 18 canciones en el que tocaron todo su arsenal: las once piezas de su debut, tres versiones, tres de sus demos y uno de sus singles sueltos. Temas como Superman, La sangre del pobre o El rey de los judíos sonaron poderosos, llenos de esas guitarras ochenteras que los caracterizan.

Aunque, sin duda, los momentos cumbre llegaron con La calle Elfo, Los Chavales o el épico cierre con La Vida Cañón que podéis ver en nuestro vídeo. Una Riviera abarrotada, un publico entregado y un concierto de rock de los de antes lleno de energía y magia en cada riff pegadizo.

Son uno de los grupos más interesantes del panorama español. No han parado de crecer y ahora se enfrentan al reto de las expectativas. Lanzaron un single viral, respondieron con un disco soberbio con el que ganaron todos los premios y rodaron por los escenarios hasta que su directo estuvo a la altura del álbum.

En 2026 sacarán nuevo disco y veremos si logran mantener el nivel y añadir más canciones míticas a ese panteón donde ya residen La Vida Cañón, La Calle Elfo o La Sangre del pobre.