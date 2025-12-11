Iñaki ‘Uoho’ Antón, exguitarrista de Extremoduro, ingresado en el hospital el día de la muerte de Robe Iniesta

Iñaki ‘Uoho’ Antón, histórico guitarrista de Extremoduro, fue ingresado para someterse a una intervención quirúrgica, según un comunicado en las redes de su actual banda, Rebrote. El parte, difundido en sus redes sociales, explicaba que el músico había sido hospitalizado para una operación y que, si todo evoluciona correctamente, necesitará un tiempo de reposo y convalecencia.

La noticia llegó en el mismo día que el fallecimiento de Robe Iniesta, líder y fundador de Extremoduro, cuya muerte a los 63 años ha sacudido al mundo de la música española. La propia cuenta de Rebrote compartió una historia en Instagram con una imagen de Uoho y Robe juntos y una sola palabra: "Vuela".

También publicaron un post con la misma foto de ambos tocando la guitarra durante su etapa en Extremoduro junto al mensaje: "Allá donde estés... Esperamos que te guste. 'Cuando no estás tú...' (Rebrote) en Youtube", en referencia al último lanzamiento de la banda que incluto a los que también fueran miembros de Extremoduro Miguel Colino y José Ignacio Cantera.

La coincidencia entre el ingreso de Uoho y la muerte de Robe añade aún más carga emocional a una relación artística que marcó para siempre el rock español. La última gira de Extremoduro, anunciada para 2020 como un regreso histórico, nunca llegó a celebrarse debido a la pandemia. En los meses siguientes, las tensiones entre ambos músicos se hicieron públicas y terminaron en un distanciamiento que ya nunca se cerró del todo.

Hoy, mientras el mundo del rock se despide de Robe Iniesta, Uoho se recupera de una operación en un momento especialmente doloroso para todos los seguidores de la banda que revolucionó la música en España.