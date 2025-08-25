Incidente en el Riverland: Bb Trickz irrumpe en el concierto de Metrika y desata una pelea sobre el escenario

El Festival Riverland, celebrado el pasado fin de semana en Arriondas, Asturias, fue escenario de una situación inusual al saltar la rapera Bb Trickz al escenario durante el concierto de Metrika. Acompañada por su equipo, arrebató el micrófono a la cantante valenciana mientras ella actuaba, lo que generó sorpresa entre el público presente. Diversos vídeos difundidos en redes muestran el momento en que Bb Trickz se expresa con contundencia: "¿Tú no me dijiste que me ibas a robar los racks?".

La situación escaló con empujones entre los equipos de ambas artistas. En medio del forcejeo, Metrika fue alcanzada con un vaso con agua. Posteriormente, la rapera abandonó el escenario junto a su equipo bajo una mezcla de abucheos y aplausos del público.

El incidente continuó en los camerinos. Según relató Metrika en redes sociales, el manager de Bb Trickz se ha llevado un puñetazo en la boca, mientras la propia Bb Trickz se había encerrado en el camerino. La artista denunció que tuvo que ser sacada por la fuerza.

Este altercado refleja una escalada entre las artistas que ya se venía rumoreando desde otros eventos anteriores, aunque sin llegar a este nivel de exposición pública. Algunas explicaciones apuntan a tensiones previas derivadas de comentarios entre ambas.

La controversia ha generado una intensa discusión en redes sociales, donde se debate sobre la rivalidad artística y los límites del comportamiento en vivo. También se cuestiona la seguridad y la coordinación en festivales, especialmente ante incidentes imprevistos que involucran confrontaciones personales.

Mientras tanto, los organizadores del Festival Riverland aún no han emitido comunicado oficial; es probable que se analice la situación en los próximos días para gestionar posibles consecuencias legales o de seguridad.