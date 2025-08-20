La inesperada conexión entre Taylor Swift y Viva Suecia: "Nos sentimos utilizados"

Creo que nunca nadie había pensado que Taylor Swift y Viva Suecia tuviesen algo que ver, pero, ahora, así es. El relato lo firmó la propia banda, entre la perplejidad y el humor. En X (antes Twitter) lanzaron una pregunta que iba directa al grano: "¿Alguien nos explica qué ha pasado con las pulseras y qué relación tienen con Taylor Swift? ¿Y alguien le puede decir a lxs fans de Taylor que, ya que están, se pueden llevar también una camisetita supermona que también pone Viva Suecia?". La broma tenía una base muy real: el artículo se esfumó del stock.

La explicación encaja como un guante. Tanto Swift como Viva Suecia pertenecen a Universal Music, cuya tienda online vende productos de ambos. Con el álbum de la estadounidense a 19,99 euros y la promoción que aplica a partir de 20, miles de compradores han buscado un complemento barato para activar el descuento. La pulsera con el logo de la banda murciana, a un euro, se convirtió en el atajo perfecto.

La escena dejó, además, algunos guiños ingeniosos. Una usuaria, por ejemplo, enlazó el chiste con la geografía: "Mientras Taylor estaba en Europa con The Eras Tour, los días de descanso se iba a Murcia a grabar el nuevo disco". Viva Suecia respondió con el mismo tono desenfadado: "Por un euro que cuesta la pulsera, la gente se ha llevado un descuento… Nos sentimos utilizados". Ironía fina y oportunidad aprovechada: miles de ojos nuevos aterrizaron en el catálogo del grupo sin un solo anuncio de por medio.

Queda, eso sí, una constatación divertida: a veces la industria no la mueven las campañas, sino el céntimo que falta en el carrito. Y ese céntimo, esta semana, llevaba el nombre de una banda murciana.