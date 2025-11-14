La inesperada confesión de Rosalía sobre los pies de los hombres en el pódcast de Bella Freud

Se ha publicado un nuevo episodio de Fashion Neurosis, un pódcast presentado por la diseñadora de moda londinense Bella Freud. La dinámica se asemeja a una sesión de terapia y busca que los entrevistados se sientan cómodos para expresar sus pensamientos más profundos. Rosalía ha sido la última invitada y nos ha sorprendido con algunas de sus declaraciones. El pódcast crea un espacio seguro donde los invitados pueden liberarse un poco de la máscara que deben mostrar públicamente.

En el episodio se han tratado temas como las obsesiones de su infancia, la transición de chica a mujer, el cuerpo y las inseguridades, el flamenco y el romance. Es una manera de ver a Rosalía al desnudo, siendo ella misma, sin tapujos y sin prejuicios.

En una charla profunda, Rosalía se abrió sobre varios temas, como su liberación como mujer a los 28 años al dejar de necesitar la aprobación masculina, y cómo empezó a conocer partes de sí misma que antes estaban escondidas, algo que se refleja especialmente en su forma de expresarse a través de la moda.

Pero una de sus declaraciones que más ha llamado la atención fue su comentario sobre los pies de los hombres: "No me gusta que los hombres enseñen los pies, me gusta cuando lo hacen las mujeres, lo encuentro muy sexy", se sinceró Rosalía.

Además, confiesa que le resulta muy atractivo cuando alguien abre la puerta de su casa solo con calcetines: "Sí, ¿sabes? Enséñame los calcetines. Sí, quiero ver tus calcetines. No quiero ver tus pies."

¿Compartes el pensamiento de Rosalía? ¿Te causan rechazo los pies o los encuentras atractivos?