El insolito motivo de la ausencia de Bb Trickz en todas sus redes sociales

La cantante española Bb Trickz ha aclarado recientemente el motivo de su inactividad en redes sociales a través de un vídeo publicado en sus historias de TikTok. En dicha publicación, la artista explicó que su ausencia se debe a que no recordaba las contraseñas de varias de sus cuentas.

En el vídeo, Bb Trickz afirma textualmente: "me he acordado de mi contraseña de TikTok, ahora solo falta Twitter, Instagram y Spotify". Con estas palabras, la cantante confirma que ha recuperado el acceso a TikTok, pero que todavía no ha podido entrar en otras plataformas en las que solía mantener actividad regular.

La falta de publicaciones recientes en cuentas como Instagram, X (antes Twitter) o Spotify había generado comentarios entre usuarios, que se preguntaban por el parón de la artista. Sin embargo, tras la publicación del vídeo, queda claro que la inactividad no está relacionada con unanuncio musical ni con un cambio en su carrera, sino con un problema de acceso a sus cuentas personales.

Por ahora, se desconoce cuándo Bb Trickz recuperará el acceso al resto de plataformas o si publicará nuevos contenidos una vez lo haga. Mientras tanto, su actividad pública continúa limitada a TikTok, la única red social a la que, según ella misma, ha logrado volver a entrar.