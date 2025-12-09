Inverfest 2026 despliega un cartel histórico con 170 conciertos en Madrid, Zaragoza y Bilbao

Inverfest 2026 ya tiene programación completa y promete una de sus ediciones más ambiciosas. El festival de invierno por excelencia de Madrid presentó hoy su cartel en el Teatro Circo Price, donde confirmó que esta duodécima edición reunirá 123 conciertos en 12 recintos de la capital y que ya supera las 110.000 entradas vendidas. Nueve de sus propuestas están agotadas, incluidos los tripletes de Carlos Ares y D.Valentino, y los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis.

En la rueda de prensa participaron los directores artísticos del festival, Alex Graneri y Pablo Rodríguez, junto a representantes de salas, agencias e instituciones colaboradoras. El toque musical lo pusieron Zenet y María Peláe, dos de los nombres destacados de esta edición.

A los ya clásicos escenarios de Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada, se suman por primera vez Villanos y Live Las Ventas, ampliando la red de espacios del festival.

Tras los conciertos previos del ciclo Road to Inverfest —que culminará en diciembre con O'Funk'illo (26 de diciembre) y Mr. Kilombo (30 de diciembre)—, la programación oficial arrancará el 3 de enero con el tradicional show de Destripando la Historia en el Movistar Arena. Desde ahí, más de un centenar de directos se extenderán hasta el 25 de marzo, abarcando todo tipo de géneros y celebraciones.

2026 será un año especialmente festivo, con hasta cinco grandes aniversarios: los 50/70 años de Ramoncín, los 40 años de carrera de Javier Corcobado, los 30 de La Habitación Roja, los 20 del debut de Abraham Mateo, y los celebrados tripletes en Madrid, Bilbao y Zaragoza por los 30 años de Ariel Rot y los 20 del disco "Pafuera Telarañas" de Bebe.

El cartel también reúne a figuras esenciales de la música en español como Luz Casal, Ana Curra, 091, Kiko Veneno u O'Funk'illo, además de nombres destacados de la escena flamenca como Israel Fernández, Ángeles Toledano, Niño de Elche & Raül Refree o Lucía Espín. La dimensión internacional la aportan Estrellas de Buena Vista, El Mató a un Policía Motorizado, Joaquina, Adam Green, Michael Marcagi o The Clause, encargados de cerrar esta edición.

El festival incorpora además una cuidada programación folk con Soleado, Idoia, Marisa Valle Roso o el ya clásico concierto de Fetén Fetén; una potente apuesta urbana con MVRK, Sara Socas, J. Abecia, Leïti, Jordana B o el triple sold out de D.Valentino en La Riviera; espectáculos familiares como el infalible Destripando la Historia; la despedida de Antílopez de los escenarios; y el gran festín de León Benavente en su primer Movistar Arena.

A todo ello se suman las nuevas ediciones de Inverfest en Zaragoza y Bilbao, que elevan el total a 170 conciertos entre las tres sedes. En Zaragoza destacan citas con Pedro Guerra, Ariel Rot, Miguel Ríos, Santiago Motorizado, Modelo o Luz Casal —estos dos últimos ya agotados—. En el Negufest de Bilbao brillarán nombres como Raül Refree & Niño de Elche, Morgan, Janus Lester, Bebe, La Habitación Roja, Andrés Suárez o el sold out de Destripando la Historia.

Y mientras la edición 2026 toma forma definitiva, Inverfest ya mira al futuro: Víctor Manuel, Duncan Dhu y Sidecars son los primeros artistas confirmados para 2027.