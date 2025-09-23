Iron Maiden, Limp Bizkit y Marilyn Manson principales nombres del Resurrection 2026

Resurrection Fest Estrella Galicia ha desvelado hoy el primer avance de su edición 2026, que promete ser histórica para la comunidad metalera. Tras una década de ausencia, Iron Maiden regresará a Viveiro con su espectacular gira Run For Your Lives, repasando todos los himnos que han marcado su carrera. Sin duda, un momento inolvidable para el festival y sus asistentes.

A este esperado regreso se suma Limp Bizkit, que ofrecerá en Resurrection Fest su único concierto en España en 2026, tras 14 años sin pisar territorio español. Completando la alineación principal, Marilyn Manson también se incorpora al cartel, reafirmando el peso internacional del festival.

El avance de cartel incluye además nombres de primer nivel como Trivium, banda muy querida por el público del festival, y Cavalera Conspiracy, quienes interpretarán de manera exclusiva el legendario disco Chaos A.D. de Sepultura.

La programación continúa con una cuidada selección de bandas que abarcan distintos estilos dentro del metal y el rock alternativo. Desde Estados Unidos llegarán P.O.D., referentes del nu metal, y Blood Incantation, una de las formaciones más vanguardistas del death metal contemporáneo. También destaca la presencia de Converge, banda de culto del hardcore y el metal experimental, cuyo legado ha marcado la música extrema moderna.

Desde Finlandia, The Rasmus traerá su característico rock alternativo melódico. La nueva generación del metalcore estará representada por Imminence y Thrown, dos de los grupos con mayor proyección internacional, mientras que Caliban se consolida como referente del metalcore alemán. Por su parte, los alemanes Feuerschwanz ofrecerán su potente directo cargado de energía folk-metal.

Desde Japón llegará Man With A Mission, combinando rock alternativo con una imagen única y una creciente base de fans, mientras que el hardcore más contundente estará representado por Get The Shot. House of Protection llevará su propuesta visceral al Chaos Stage, consolidando su presencia como único festival en España en 2026, y The Vintage Caravan cerrará este primer avance con su potente dosis de rock psicodélico y clásico con sello islandés.

La edición 2026 contará, un año más, con el apoyo institucional que ha sido clave para el desarrollo del festival. La Xunta de Galicia, a través de los Concertos do Xacobeo, reafirma su respaldo a este gran evento cultural, al igual que la Deputación de Lugo y el Concello de Viveiro, que colaborarán activamente para ofrecer una experiencia única a miles de asistentes.

Desde su primera edición en 2006, Estrella Galicia ha acompañado al Resurrection Fest como principal patrocinador privado. Más allá de ser la cerveza oficial del festival, la marca gallega ha sido y sigue siendo parte fundamental del proyecto, contribuyendo a su consolidación y crecimiento y reforzando un compromiso común con la música, la autenticidad y Galicia.

Próximamente se anunciarán más artistas y novedades, apuntando a una de las ediciones más memorables del festival. La organización ha confirmado que este primer anuncio es solo el comienzo, y en las próximas semanas se desvelarán nuevas incorporaciones y sorpresas para una edición que promete ser una de las más ambiciosas e inolvidables de la historia del Resurrection Fest Estrella Galicia.

Los nuevos abonos se pondrán a la venta el martes 30 de septiembre a las 13:00h, y se publicará próximamente toda la información sobre la compra de entradas.