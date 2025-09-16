Jardín de las Delicias 2025: El cartel más pop y una fiesta mágica invaden Madrid este fin de semana

El Jardín de las Delicias vuelve con su sexta edición y pretende hacer vibrar la Universidad Complutense una vez más al ritmo del pop nacional. Tras el éxito de los años anteriores, el festival parece haber encontrado la fórmula mágica para el éxito y es que, a pocos días de su comienzo, ya presume del "sold out".

Su apuesta sigue manteniéndose firme: Artistas españoles de ayer y de hoy que personas de todas las edades conocen. Esto, envuelto en un ambiente mágico, se ha sabido ganar el beneplácito del público. Pero, ¿qué podemos esperar en esta nueva entrega del festival?

Cartel Jardín de las Delicias 2025

El Jardín de las Delicias empieza el viernes 19 de septiembre con un cartel repleto de estrellas de los 2000. Melendi, Pignoise y Nena Daconte conquistarán los escenarios tal y como llevan haciendo décadas. Sin embargo, no olvida a las nuevas generaciones con estrellas como Mikel Izal, Tu otra bonita o Depol, dando la oportunidad a artistas emergentes como Paul Alone o Lemot.

El sábado 20 de septiembre, el cartel da paso a los cantantes pop más actuales. Dani Fernández, Álvaro de Luna, Pole y Paula Mattheus ya se han ganado un puesto inamovible en este festival. Siloé, Íñigo Quintero y Hey Kid completan el escenario principal, mientras que Bely Basarte, Daniel Sabater y Extraños Pasajeros, entre otro, pretenden hacerse hueco en el secundario.

Cartel Jardín de las Delicias 2025 | jardindeliciasfestival.com

La magia del festival

La música no es lo único que ha hecho de este festival un lugar de encuentro para los aficionados al pop. Y es que nada gusta más al público que poder compartir su diversión en redes sociales y el Jardín de las Delicias bien lo sabe; de ahí que el cuidado de los detalles esté en cada rincón.

Los escenarios con tintes mágicos y las performances de todo tipo de criaturas que recorren el césped bajo el diseño de Pablo Méndez ya son sellos de la marca. Porque en este festival no basta con bailar las canciones de los artistas ni dejarse el pulmón: las fotos y los vídeos también se hacen de espaldas al escenario.

Jardín de las Delicias | jardindeliciasfestival.com

Otras experiencias de interés

No podemos hablar de fotografías sin hacer mención al enorme photocall del festival. Allí, los asistentes pueden capturar recuerdos con un decorado de lujo. Incluso, hay grandes paredes para que el público escriba sus frases y se sienta parte del evento.

Todo esto, sumado a los stands que se reparten por el recinto donde las marcas buscan capturar la atención de los allí presentes, completan las experiencias del lugar. Un festival inmersivo al que merece la pena acudir mucho antes de que los micrófonos se activen, descubriendo los secretos que se esconden en el jardín más popero.

¿Ya tienes tus entradas? El viernes 19 y el sábado 20 de septiembre, Madrid dirá adiós al verano una vez más en el Recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid.