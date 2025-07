Judeline decide bajarse del FIB por su vinculación con el fondo KKR: "Me posiciono en contra del genocidio"

Judeline ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que no formará parte del cartel del FIB 2025. La artista ha compartido un comunicado en redes sociales en el que detalla los motivos de su renuncia, apuntando directamente a la vinculación del festival con el fondo de inversión KKR.

"He decidido no participar este año en el Festival FIB dada su vinculación con el fondo KKR", comienza el texto. En él, Judeline reflexiona sobre las implicaciones que tienen muchas de las decisiones de consumo y colaboración en la industria cultural. "La mayor parte de lo que consumimos tiene consecuencias nefastas para una parte de la población o el planeta aunque no siempre seamos conscientes", escribe.

La relación entre KKR y el festival ha generado debate en las últimas semanas. El fondo, que también controla otras promotoras musicales internacionales, ha sido señalado por organizaciones que denuncian inversiones en sectores o empresas vinculadas al conflicto en Palestina. A raíz de esta controversia, Judeline ha optado por desvincularse públicamente del evento.

"En este caso, la relación es directa y evidente. Me posiciono en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina hoy y siempre", añade la cantante. También aclara que esta decisión ha sido respaldada por su equipo.

La renuncia de Judeline llega en un contexto de creciente conciencia política en el mundo del espectáculo. Cada vez más artistas cuestionan públicamente las estructuras económicas que sostienen los grandes eventos, y su implicación en conflictos globales.

Por el momento, la organización del FIB no ha emitido ningún comunicado en respuesta. Judeline, por su parte, cierra su mensaje asegurando que seguirá presente en otros festivales este verano. Su gesto ha sido aplaudido en redes por numerosos seguidores que han valorado su coherencia y su compromiso político.