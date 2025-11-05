Jungkook de BTS arrasa en su debut como streamer: más de 9 millones de espectadores en directo

El fenómeno global de BTS sigue demostrando que su influencia trasciende la música. En esta ocasión, ha sido Jungkook, uno de los integrantes más populares del grupo, quien ha revolucionado las redes con un directo histórico en Weverse, la plataforma oficial de la banda. Durante seis horas y trece minutos, el cantante retransmitió en vivo mientras jugaba a videojuegos, conversaba con sus seguidores e incluso se tomaba descansos en cámara.

El directo se convirtió en el más largo que Jungkook ha realizado hasta la fecha y marcó un nuevo récord personal. Según datos recogidos por medios surcoreanos, el pico de audiencia alcanzó los nueve millones de espectadores, con una media estable de cinco millones durante toda la retransmisión. Unas cifras que superan incluso las de algunos de los streamers más conocidos del mundo.

Durante el live, el artista mostró su habitual naturalidad: cantó fragmentos de canciones, habló con los fans, comió e improvisó, manteniendo el tono cercano que caracteriza sus emisiones. Sus seguidores destacaron en redes lo espontáneo y relajado del directo, que convirtió la retransmisión en lo que muchos describieron como "un espacio seguro" dentro de Internet.

El éxito fue tal que incluso Rubius, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, reaccionó en directo al fenómeno. El streamer entró en Weverse para comprobar la veracidad de las cifras y no pudo evitar su sorpresa al confirmar que Jungkook tenía millones de espectadores simultáneos.

El evento se ha convertido en tendencia global en X (antes Twitter), donde miles de usuarios compartieron fragmentos del directo y memes sobre la "nueva era streamer" del cantante. Con este logro, Jungkook no solo reafirma su poder mediático, sino que también demuestra que la conexión con su público va mucho más allá de los escenarios.