Justin Bieber anuncia por sorpresa Swag II solo siete semanas después del éxito de Swag

Justin Bieber ha dado un nuevo golpe de efecto al anunciar sin previo aviso su octavo álbum, Swag II, programado, en teoría, para publicarse a medianoche el 4 de septiembre de 2025, apenas siete semanas después del lanzamiento de Swag el 11 de julio. Sin embargo, el disco todavía no ha salido.

La confirmación del álbum se difundió a través de publicaciones en Instagram y X acompañadas de imágenes de vallas publicitarias en diversas capitales globales, además de una estética visual renovada en tonos rosa pastel, en contraste con el blanco y negro del disco anterior.

Según parece, Swag II no es una edición extendida del anterior, sino un trabajo completamente nuevo con una orientación más orientada al pop, diferenciándose del estilo R&B que caracterizó a Swag. Su anuncio coincide con un periodo de gran actividad mediática para el artista.

La acogida del anuncio entre el público ha sido mixta. Mientras algunos celebran la intensidad creativa y la fluidez del artista, otros seguidores han expresado su decepción por la rapidez con la que se anuncia un segundo álbum. En redes como X, se comenta que la jugada no tuvo el impacto mediático esperado y que muchos fans esperaban más tiempo entre estrenos.

Este en teoría inminente lanzamiento se enmarca también en un momento de transición para Bieber. Swag supuso su regreso discográfico tras años de pausa, un álbum de 21 temas con éxito comercial y buena recepción crítica. Swag II continúa ese relanzamiento, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria bajo el sello Def Jam.

En conjunto, este arranque de septiembre mantiene la atención sobre Justin Bieber, aunque el retraso del disco ya está generando alguna que otra polémica.