Justin Bieber se burla del compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco en su última publicación

La reciente actividad de Justin Bieber en redes sociales ha generado un fuerte revuelo entre sus seguidores. Ya ha pasado un tiempo desde el anuncio del compromiso de Selena Gomez con el productor Benny Blanco, pero, ahora, el cantante ha publicado una publicación en sus historias de Instagram que muchos han interpretado como una burla hacia su expareja. ¿Casualidad o un mensaje oculto?

Desde que la cantante confirmó su relación en diciembre de 2024, ha compartido varias imágenes mostrando su anillo de compromiso, algo que algunos creen que ha incomodado a Bieber. En medio de esta situación, Justin ha publicado en sus historias de Instagram un fragmento de la película El Señor de los Anillos, donde el personaje de Gollum sostiene el Anillo Único mientras pronuncia su icónica frase: "Mi tesoro". La publicación iba acompañada del texto: "Las chicas en redes sociales cuando se comprometen", lo que muchos han interpretado como una indirecta a Gomez por presumir su anillo.

Los fans no tardaron en reaccionar, dividiéndose en dos bandos. Algunos creen que la publicación fue una simple broma sin intención de ofender a nadie. Sin embargo, otros consideran que Bieber sigue obsesionado con su ex pareja y que este tipo de indirectas solo refuerzan la teoría de que no ha superado la ruptura. Además, hay otro gesto significativo en toda esta historia: tras el anuncio del compromiso de Selena, Bieber dejó de seguir en redes sociales a Benny Blanco, lo que avivó más las especulaciones sobre su verdadero sentir.

Cabe recordar que Justin Bieber y Selena Gomez tuvieron una relación intermitente desde 2009 hasta 2018, marcada por altibajos y constantes rupturas. Poco después de su separación definitiva, Bieber contrajo matrimonio con la modelo Hailey Rhode, mientras que Selena ha mantenido varias relaciones hasta encontrar estabilidad con Benny Blanco. ¿Se trata de una simple coincidencia o realmente Bieber sigue al pendiente de la vida de Selena?