Kanye West incluye a su hija North en la lista de personas que le han traicionado

El rapero y productor estadounidense Kanye West sorprendió una vez más a sus seguidores al compartir en redes sociales una enigmática lista de personas que, según él, le han traicionado. Entre los nombres, que abarcan desde figuras del mundo del entretenimiento hasta políticos de alto perfil, destaca la presencia de su propia hija, North West, de 12 años. La inclusión de la menor ha provocado una oleada de reacciones de incredulidad y preocupación en redes sociales.

La lista, que el artista publicó sin mayores explicaciones, menciona también a otros personajes conocidos, incluidos colaboradores musicales de larga trayectoria y personalidades influyentes de la política estadounidense, incluido el mismísimo Donald Trump. Aunque Kanye no detalló las razones por las que considera a estas personas como "traidores", el gesto ha avivado especulaciones sobre tensiones familiares y posibles problemas de salud mental, un tema recurrente en la trayectoria del músico.

En el caso de North, fruto de su matrimonio con Kim Kardashian (cuyo nombre también aparece en la lista), la mención ha sido especialmente controvertida. Muchos usuarios han señalado que exponer a su hija de esta manera es una decisión cuestionable, dado que la niña es menor de edad y no puede responder públicamente a las acusaciones de su padre. Algunos fanáticos temen que esta revelación pueda tensar aún más la ya complicada relación entre Kanye y Kim, quienes mantienen la custodia compartida de sus cuatro hijos.

La publicación llega en un momento en el que West ha mantenido un perfil intermitente en la escena musical y en los medios, alternando anuncios de nuevos proyectos creativos con declaraciones y acciones impredecibles. Mientras algunos interpretan su lista como una estrategia para llamar la atención, otros la ven como un grito de auxilio o una señal de que el artista sigue lidiando con conflictos internos no resueltos.

Lo cierto es que, una vez más, Kanye West logra colocar su vida privada en el centro de la conversación pública, generando un intenso debate sobre los límites entre la fama, la intimidad y la responsabilidad familiar.