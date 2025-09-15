Karol G deslumbra en el Vaticano: reguetón y fraternidad en un concierto histórico

En lo que muchos califican como un hito cultural, Karol G ha participado en uno de los conciertos más sorprendentes de los últimos tiempos: Grace for the World. El evento, que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025, concluyó la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en Roma, y reunió en la Plaza de San Pedro a decenas de miles de personas.

Junto a Karol G actuaron figuras de prestigio como Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Clipse o Jennifer Hudson, entre otros, en un espectáculo que mezcló diversos géneros musicales. La cantante colombiana ofreció interpretaciones como Mientras me curo del cora y el emotivo dúo Vivo por ella con Bocelli, generando entusiasmo entre el público y demostrando su versatilidad artística.

El concierto también incorporó una dimensión visual impresionante: más de 3.500 drones sobrevolaron la plaza, produciendo imágenes inspiradas en los frescos de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, así como retratos simbólicos como el del Papa Francisco. Este despliegue se convirtió en parte central del espectáculo, sumando emoción, tecnología y una atmósfera de contemplación.

El Vaticano, tradicionalmente reservado a ceremonias religiosas, no se había visto antes en un marco semejante de pop latino y enorme impacto mediático hasta este evento. La presencia de Karol G en ese contexto atrajo atención no solo por su estilo, sino por el contraste implícito: ritmo urbano en un entorno sacro. A su paso, surgieron debates sobre buena parte de los sectores más tradicionales de la Iglesia, aunque el ambiente general fue de celebración.

Grace for the World fue transmitido en directo a nivel internacional a través de diversas plataformas, ampliando así su impacto más allá de los asistentes presenciales. El evento concluyó como un mensaje de paz, fraternidad y encuentro cultural, donde Karol G reafirmó que el ritmo latino tiene también cabida en escenarios históricamente más reservados.