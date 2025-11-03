¿Karol G y Feid han puesto punto y final a su relación? Estas son las pruebas que lo podrían demostrar

La relación entre Karol G y Feid, una de las más seguidas y queridas por los fans de la música urbana, podría haber llegado a su fin. Así lo apuntan numerosos seguidores que, en los últimos días, han detectado varios indicios en redes sociales que sugieren una posible ruptura entre los artistas colombianos.

El principal motivo de las sospechas es la ausencia de interacciones entre ambos en Instagram. Durante la reciente celebración de Halloween, Feid compartió varios vídeos luciendo sus disfraces, pero en ninguno de ellos aparece la intérprete de Provenza. Además, Karol G no dejó ningún me gusta ni comentario, algo poco habitual teniendo en cuenta que el Ferxxo solía ser uno de los primeros en reaccionar a sus publicaciones.

Por su parte, la cantante publicó una serie de fotografías pertenecientes a una colaboración con la marca Diesel. Sin embargo, Feid tampoco reaccionó a esas imágenes, lo que reforzó la teoría de un posible distanciamiento.

Otro detalle que ha llamado la atención es que Karol G ya no lleva la foto de Feid en la funda de su teléfono, algo que varios usuarios han señalado tras analizar las imágenes recientes de la artista. Este gesto, aparentemente pequeño, ha sido interpretado por muchos como una señal clara de que la relación podría haberse enfriado.

A todo ello se suma el hecho de que ambos se encuentran actualmente en distintos continentes: Feid permanece en Estados Unidos mientras Karol G continúa cumpliendo compromisos profesionales en Europa. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, las pistas en redes sociales han sido suficientes para alimentar el debate entre sus seguidores. Por ahora, todo apunta a que la historia de amor que comenzó en 2021 podría haber llegado a su fin, aunque habrá que esperar una confirmación por parte de los protagonistas.