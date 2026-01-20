Karol G y Feid ponen fin a su relación tras tres años juntos: adiós a una de las parejas más queridas de la música urbana latina

Karol G y Feid han decidido tomar caminos separados después de casi tres años de relación. La ruptura, confirmada por fuentes cercanas a ambos artistas, se habría producido hace varios meses de manera discreta y en buenos términos, poniendo fin a una de las historias sentimentales más seguidas de la música latina reciente.

La relación entre Karol G y Feid comenzó a generar rumores mucho antes de cualquier confirmación oficial. Ambos artistas coincidieron profesionalmente en 2021 con la colaboración en el tema FRIKI, y desde entonces empezaron a ser vistos juntos en distintos contextos, lo que despertó el interés de seguidores y medios especializados. Durante meses, las especulaciones sobre un posible romance se sucedieron sin que ninguno de los dos se pronunciara públicamente.

Con el tiempo, la relación se fue consolidando de forma progresiva y siempre con un perfil bajo. A diferencia de otras parejas del panorama musical, Karol G y Feid optaron por mantener su vida personal al margen de la exposición constante, compartiendo pocas imágenes y evitando declaraciones explícitas sobre su vínculo. Esta discreción se mantuvo hasta el final de la relación.

Según ha trascendido ahora, la ruptura se produjo hace algunos meses y fue de mutuo acuerdo. Fuentes cercanas a ambos han señalado que la decisión fue amistosa y que, pese a la separación, mantienen una buena relación personal y profesional. No se han hecho públicos los motivos concretos, aunque se apunta a la complejidad de compaginar agendas y proyectos en dos carreras internacionales en constante crecimiento.

Durante estos tres años, ambos artistas vivieron uno de los momentos más sólidos de sus trayectorias. Karol G consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del pop y el reguetón a nivel global, mientras que Feid se afianzó como uno de los nombres clave de la nueva generación de música urbana latina. En paralelo, su relación se convirtió en un referente para muchos seguidores, que celebraban la complicidad entre ambos.

La noticia de la ruptura ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde los fans han mostrado sorpresa, pero también respeto por la forma en que la pareja ha gestionado la separación. La ausencia de polémicas y declaraciones cruzadas ha marcado el tono de este final, coherente con la manera en que Karol G y Feid llevaron su relación desde el principio.

Por el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido un comunicado oficial. Ambos continúan centrados en sus respectivos proyectos musicales, mientras sus seguidores asimilan el cierre de una etapa que, aunque discreta, dejó una huella significativa en la cultura pop latina reciente.