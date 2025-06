Karol G habla de su nuevo disco, Tropicoqueta: "Estoy lista para mostrar la versión más auténtica de quien soy"

Desde Valledupar, Colombia (conocida cuna del vallenato) la superestrella global Karol G ha hablado en exclusiva con Zane Lowe para Apple Music 1 con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Tropicoqueta, que se publicó el pasado 20 de junio.

En una entrevista cargada de emoción, introspección y orgullo cultural, la artista colombiana reflexiona sobre el proceso creativo de su nuevo trabajo, la importancia de la energía femenina, su salud mental, y cómo ha abrazado con más fuerza que nunca su identidad, su país y su crecimiento personal.

"Creo que ahora estoy lista para volver a ser yo", afirma la cantante con rotundidad. "Estoy lista para mostrar la versión más genuina y auténtica de quien soy".

Karol G durante la entrevista | Zane Lowe

Con Tropicoqueta Karol G explora nuevos ritmos latinos con una energía festiva y colorida. "Creo que soy como una persona diferente en cada álbum", dice. "Este es súper tropical. Hay muchas congas en las canciones. 'Coqueta' es esa chica segura de sí misma... y al añadirle tropical, nació el nombre perfecto para este nuevo mundo".

El álbum no solo es una celebración sonora, sino también un manifiesto cultural. "En este disco está mi representación de Colombia", subraya. "El vallenato es el alma del país".

Una parte esencial del espíritu de Tropicoqueta viene de la energía femenina. "Cuando vi la película de Selena fue el momento en el que pensé: 'Oh, realmente quiero hacer esto el resto de mi vida'", recuerda emocionada.

Añade que, al repasar las canciones que marcaron su infancia, descubrió que sus mayores inspiraciones "son las mujeres". "Las vedettes, las coristas... expresaban con fuego, con fiereza. Era la única manera de que las vieran".

El álbum es también una carta de amor a los ritmos latinos. "Me imaginé este álbum hace mucho tiempo", confiesa. "Crecí escuchando salsa, merengue, bachata, reggaetón… y soñaba con crear algo que lo mezclara todo".

Para Karol G, ese sueño empezó a tomar forma cuando en Coachella ofreció un homenaje a artistas latinos como Celia Cruz o Shakira. "Ese día fue mi mayor manifestación: voy a ser una representación de mi cultura".

El amor como hilo conductor

El tema del amor atraviesa el álbum con más madurez y sin miedos. "En mi último álbum hablaba del amor con miedo. Pero en este, el amor está en su máxima expresión", explica. "Incluso si amas a alguien con quien no puedes estar, vas a cantar sobre ello sin miedo, sin vergüenza".

Para Karol G, entregar Tropicoqueta al mundo no fue fácil. "He creado la relación más personal con este álbum", admite. "Me gusta tanto que no quiero que nadie lo toque y lo arruine. Es muy duro".

Uno de los momentos más vulnerables de la entrevista llega cuando habla de "Ivonny Bonita", una canción en colaboración con Pharrell. "Creo que fue el golpe más duro de mi vida", dice sobre los últimos años. "Creé un alter ego para poder atravesar todo eso. Ivonny me llevó hasta aquí".

Volver a ser Carolina

Después de años de transformaciones, la artista siente que ha regresado a su esencia. "Me encanta ser Ivonny... pero ahora estoy lista para ser Carolina", afirma, refiriéndose a su verdadero nombre. "Este es mi color de pelo real, estoy volviendo a mí misma".

KAROL G se muestra segura de que lo mejor está por venir. "Vivo con fe", asegura. "Todo sucede por una razón. Si algo no sucede, es porque algo grande está en camino".

La entrevista también dejó espacio para hablar de Colombia, sus tradiciones y su gente. "Somos súper familiares, respetamos nuestras raíces. Queremos que el mundo sepa que somos de aquí", declara con orgullo. "Aunque estemos pasando por un mal momento, siempre hay buena actitud. La gente de aquí tiene grandes sueños".

Con Tropicoqueta, Karol G no solo lanza un álbum: inicia una nueva etapa artística y vital. Como ella misma resume: "Este álbum fue creado desde cero. Estoy practicando muy duro para convertirme en la versión más grande de mí misma".