Karol G llevará su música hasta el Vaticano en un evento por la paz

Karol G está a punto de vivir uno de los momentos más inesperados y especiales de su carrera. La artista colombiana, que ya se ha ganado el título de reina global del reguetón, cruzará fronteras musicales y espirituales para actuar en la Plaza de San Pedro del Vaticano el próximo 13 de septiembre. Será parte de Grace For The World, un evento por la paz que forma parte del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana impulsado por el Papa León XIV.

Lejos de los escenarios masivos donde acostumbra a romper récords, la Bichota compartirá espacio con nombres de prestigio absoluto. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend, Teddy Swims y Angelique Kidjo son algunos de los artistas confirmados para esta cita única, que pretende unir música, espiritualidad y cultura en un mismo escenario.

El público ya fantasea con lo que podría ocurrir sobre el escenario. ¿Habrá un dueto con Bocelli de la renovada versión de Vivo por ella? Todo apunta a que sí, lo que convertiría el momento en un hito histórico para ambos artistas. También suenan como posibles interpretaciones Milagros, la canción con la que Karol agradece a la vida y que encajaría a la perfección en un evento de esta magnitud.

El concierto se podrá seguir en vivo a través de Disney+ el 13 de septiembre a las 20:00. Y si estás en Roma, mejor todavía: la entrada es gratuita. Un detalle que convierte esta cita en una oportunidad irrepetible para escuchar a Karol G… en el mismísimo corazón del Vaticano.