Karol G rompe el silencio en su documental: revela cuál es la enfermedad silenciosa que padece

Karol G se muestra más vulnerable y auténtica que nunca en su nuevo documental Mañana fue muy bonito, estrenado el 8 de mayo en Netflix. Más allá de las luces, la fama y el éxito de su gira internacional, la artista colombiana se abre por completo y revela una lucha íntima que ha marcado su vida: un problema de salud que ha afectado tanto su cuerpo como su bienestar emocional.

La cantante confesó que padece resistencia a la insulina, una condición que altera su metabolismo y ha sido motivo de duras críticas por los cambios en su apariencia física. “Tengo una condición médica que causa aumento de peso, y siempre me han juzgado por eso”, declaró sin rodeos.

Karol explicó cómo esta afección provoca fluctuaciones visibles en su cuerpo. "Hay días en los que amanezco con el abdomen plano, como si tuviera un six pack, y al siguiente me levanto hinchada, inflamada, sin poder controlar nada. Es frustrante", confesó con honestidad.

Este desequilibrio hormonal no solo afecta su imagen, sino también su estabilidad emocional. Ha experimentado episodios de ansiedad e insomnio, aunque admite que muchas de sus mejores ideas creativas han nacido precisamente en esas largas noches sin dormir. Aun así, el impacto en su autoestima ha sido profundo. "Nunca hay punto medio. Nunca me veo chimba. O me siento demasiado flaca y quiero comer todo el tiempo, o me siento inflamada y no me gusto. Es difícil", expresó con crudeza.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

Es una condición en la que las células del cuerpo dejan de responder adecuadamente a la insulina, la hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. Cuando esto sucede, el páncreas comienza a producir más insulina, lo que puede generar fatiga, aumento de peso, dificultad para adelgazar y, a largo plazo, incluso diabetes tipo 2.

Aunque muchas personas la padecen sin saberlo, la resistencia a la insulina requiere diagnóstico, tratamiento médico y un cambio profundo en los hábitos alimenticios. En el documental, se menciona que Karol G sigue actualmente un tratamiento diario para estabilizar sus niveles hormonales y mantener su salud bajo control.

Con este testimonio, Karol G no solo rompe tabúes, sino que también pone sobre la mesa una realidad silenciosa que afecta a millones. Lo hace con valentía, con humanidad y, sobre todo, con la misma autenticidad que la ha llevado a convertirse en una de las voces más poderosas del pop latino.