Katy Perry calla a los haters con las cifras de su Lifetimes Tour: Más de un millón de entradas vendidas y 80 millones ganados

A pesar de las intensas críticas que ha recibido en los últimos meses, Katy Perry está demostrando que el verdadero peso de su carrera sigue estando en el escenario. La cantante ha logrado vender 1,1 millones de entradas y recaudar más de 80 millones de dólares con su gira Lifetimes, según cifras confirmadas por su equipo y reportadas a Billboard.

Estos ingresos corresponden únicamente a los 45 conciertos realizados en Estados Unidos, Canadá y Australia, lo que convierte a la gira en uno de los tours pop más exitosos del año. La cifra aún no contempla los próximos shows que Perry ofrecerá en Latinoamérica, Europa y China, lo que podría disparar las ganancias a niveles mucho más altos.

Perry, de 40 años, ha sido objeto de un aluvión de comentarios negativos en redes sociales. Su nuevo álbum, 143, y la estética futurista de sus presentaciones —incluyendo vestuarios de inspiración espacial y coreografías arriesgadas— generaron división entre críticos y fanáticos.

Las polémicas no se limitaron a lo musical. En abril, la intérprete participó en el histórico vuelo espacial femenino de Blue Origin, acompañada por Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y Kerianne Flynn. El evento fue tildado por algunos como un “lujo innecesario” y recibió críticas de celebridades como Emily Ratajkowski, Olivia Munn, Olivia Wilde y Jessica Chastain, quienes lo consideraron un despilfarro millonario.

Aun así, las cifras parecen contradecir a quienes insisten en calificar a Perry como “irrelevante” o con una carrera en declive. El éxito de Lifetimes refleja que la artista mantiene una sólida base de seguidores y continúa ocupando un lugar destacado en la industria musical global.