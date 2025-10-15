Katy Perry deja que un fan cante con ella en el escenario por el motivo más emocionante

Katy Perry continúa con su gira por Europa, una serie de conciertos en los que repasa sus mayores éxitos y comparte momentos únicos con sus fans. La artista visitará España muy pronto, con paradas confirmadas en Madrid y Barcelona, donde promete ofrecer dos noches inolvidables y luego volverá en verano 2026 para actuar en dos festivales.

Durante uno de sus conciertos en Glasgow, la cantante protagonizó un momento que fue mucho más allá del espectáculo. Perry detuvo su show para invitar al escenario a Ethan, un joven con una historia de superación que conmovió tanto a la artista como al público.

Katy acompañó a su fan mientras él compartía su historia ante miles de personas. Ethan sostenía un cartel que la artista debía firmar, cumpliendo así uno de los sueños de su lista. "¿Qué dice la señal?", le preguntó Perry. Él respondió: "Terminar la quimio, ir a un concierto de Katy Perry y cantar con ella".

Y los sueños, efectivamente, se cumplen. En el video podemos ver cómo Ethan interpreta junto a su ídola su canción favorita, Double Rainbow, creando una atmósfera mágica y profundamente emotiva. Fue un recordatorio de que detrás de cada persona hay batallas personales y luchas que parecen imposibles, pero siempre existe la esperanza.

El video ha recibido cientos de comentarios que destacan la amabilidad y cercanía de Perry. "Detrás de una armadura pop hay un corazón puro", escribió una fan. Sin duda, este gesto de Katy Perry nos ha conquistado a todos y demuestra que, además de ser una artista increíble, también es una persona con un gran corazón, capaz de crear momentos que llegan directos al alma de sus seguidores.