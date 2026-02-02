Kendrick Lamar arrasa: todos los ganadores de los Grammy 2026

La Academia de la Grabación celebró una de sus ediciones más abiertas y plurales, premiando los trabajos publicados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 en un total de 95 categorías. La ausencia de enfrentamientos directos entre figuras como Taylor Swift, Beyoncé o Adele dejó espacio para un reparto de protagonismos más amplio y diverso.

El gran vencedor de la noche fue Kendrick Lamar. El rapero estadounidense convirtió cinco de sus nueve nominaciones en premios, entre ellos el de Grabación del Año, lo que le permitió hacer historia como el artista de hip hop más galardonado en los Grammy. Su triunfo confirmó el peso definitivo del rap en el canon de la música popular contemporánea.

Bad Bunny firmó otro de los hitos de la gala al alzarse con tres premios, incluido el de Álbum del Año por Debí tirar más fotos. El puertorriqueño reforzó así la presencia de la música en español en las principales categorías y consolidó un momento histórico para la música urbana latina a nivel global.

La ceremonia también dejó logros inéditos, como el tercer Grammy a Canción del Año para Billie Eilish y Finneas, o el primer premio de la historia para el K-pop en una categoría musical, con Golden como Mejor canción escrita para medios visuales. Géneros como el rock, el jazz, la música clásica, el góspel o las músicas de raíz tuvieron igualmente un peso notable en el palmarés.

Más allá de los nombres propios, los Grammy 2026 evidenciaron una industria en transformación, donde la diversidad estilística y cultural se impone como rasgo dominante y donde las fronteras entre géneros son cada vez más permeables.

Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026

Grabación del año: Luther, Kendrick Lamar con SZA

Álbum del año: Debí tirar más fotos, Bad Bunny

Canción del año: Wildflower, Billie Eilish y Finneas

Mejor artista revelación: Olivia Dean

Productor del año (no clásico): Cirkut

Compositor del año (no clásico): Amy Allen

Pop y dance

Mejor interpretación pop solista: Messy, Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor álbum de pop vocal: Mayhem, Lady Gaga

Mejor grabación dance/electrónica: End of Summer, Tame Impala

Mejor grabación pop dance: Abracadabra, Lady Gaga

Mejor álbum dance/electrónico: Eusexua, FKA twigs

Mejor grabación remezclada: Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Gesaffelstein

Rock y alternativa

Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park), Yungblud y colaboradores

Mejor interpretación de metal: Birds, Turnstile

Mejor canción de rock: As Alive as You Need Me to Be, Nine Inch Nails

Mejor álbum de rock: Never Enough, Turnstile

Mejor interpretación alternativa: Alone, The Cure

Mejor álbum alternativo: Songs of a Lost World, The Cure

R&B y rap

Mejor interpretación R&B: Folded, Kehlani

Mejor interpretación R&B tradicional: Vibes Don’t Lie, Leon Thomas

Mejor canción R&B: Folded, Kehlani

Mejor álbum de R&B progresivo: Bloom, Durand Bernarr

Mejor álbum de R&B: Mutt, Leon Thomas

Mejor interpretación de rap: Chains & Whips, Clipse con Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap melódico: Luther, Kendrick Lamar con SZA

Mejor canción de rap: TV Off, Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: GNX, Kendrick Lamar

Jazz y música tradicional

Mejor interpretación de jazz: Windows – Live, Chick Corea Trio

Mejor álbum vocal de jazz: Portrait, Samara Joy

Mejor álbum instrumental de jazz: Southern Nights, Sullivan Fortner

Mejor álbum de big band jazz: Without Further Ado Vol. 1, Christian McBride Big Band

Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba

Mejor álbum de jazz alternativo: Live-Action, Nate Smith

Country, folk y americana

Mejor interpretación country solista: Bad as I Used to Be, Chris Stapleton

Mejor interpretación country dúo/grupo: Amen, Shaboozey y Jelly Roll

Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers

Mejor álbum country tradicional: Ain’t in It for My Health, Zach Top

Mejor álbum country contemporáneo: Beautifully Broken, Jelly Roll

Mejor álbum folk: Wild and Clear and Blue, I’m With Her

Mejor álbum americana: Big Money, Jon Batiste

Latino y global

Mejor álbum pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música urbana: Debí tirar más fotos, Bad Bunny

Mejor álbum latino de rock o alternativo: Papota, Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor álbum de música mexicana: Palabra De To’s (Seca), Carín León

Mejor álbum tropical latino: Raíces, Gloria Estefan

Mejor interpretación de música global: EoO, Bad Bunny

Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Clásica, visual y otros