UNA GALA HISTÓRICA
Kendrick Lamar arrasa: todos los ganadores de los Grammy 2026
Los Premios Grammy 2026 marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de la música popular. La 68.ª edición de la gala, celebrada en Estados Unidos, se desarrolló sin el habitual pulso entre las grandes divas del pop y consolidó una fotografía distinta del sector, con el rap, la música latina y las escenas alternativas ocupando el centro del reconocimiento.
La Academia de la Grabación celebró una de sus ediciones más abiertas y plurales, premiando los trabajos publicados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 en un total de 95 categorías. La ausencia de enfrentamientos directos entre figuras como Taylor Swift, Beyoncé o Adele dejó espacio para un reparto de protagonismos más amplio y diverso.
El gran vencedor de la noche fue Kendrick Lamar. El rapero estadounidense convirtió cinco de sus nueve nominaciones en premios, entre ellos el de Grabación del Año, lo que le permitió hacer historia como el artista de hip hop más galardonado en los Grammy. Su triunfo confirmó el peso definitivo del rap en el canon de la música popular contemporánea.
Bad Bunny firmó otro de los hitos de la gala al alzarse con tres premios, incluido el de Álbum del Año por Debí tirar más fotos. El puertorriqueño reforzó así la presencia de la música en español en las principales categorías y consolidó un momento histórico para la música urbana latina a nivel global.
La ceremonia también dejó logros inéditos, como el tercer Grammy a Canción del Año para Billie Eilish y Finneas, o el primer premio de la historia para el K-pop en una categoría musical, con Golden como Mejor canción escrita para medios visuales. Géneros como el rock, el jazz, la música clásica, el góspel o las músicas de raíz tuvieron igualmente un peso notable en el palmarés.
Más allá de los nombres propios, los Grammy 2026 evidenciaron una industria en transformación, donde la diversidad estilística y cultural se impone como rasgo dominante y donde las fronteras entre géneros son cada vez más permeables.
Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026
Grabación del año: Luther, Kendrick Lamar con SZA
Álbum del año: Debí tirar más fotos, Bad Bunny
Canción del año: Wildflower, Billie Eilish y Finneas
Mejor artista revelación: Olivia Dean
Productor del año (no clásico): Cirkut
Compositor del año (no clásico): Amy Allen
Pop y dance
Mejor interpretación pop solista: Messy, Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor álbum de pop vocal: Mayhem, Lady Gaga
Mejor grabación dance/electrónica: End of Summer, Tame Impala
Mejor grabación pop dance: Abracadabra, Lady Gaga
Mejor álbum dance/electrónico: Eusexua, FKA twigs
Mejor grabación remezclada: Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Gesaffelstein
Rock y alternativa
Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park), Yungblud y colaboradores
Mejor interpretación de metal: Birds, Turnstile
Mejor canción de rock: As Alive as You Need Me to Be, Nine Inch Nails
Mejor álbum de rock: Never Enough, Turnstile
Mejor interpretación alternativa: Alone, The Cure
Mejor álbum alternativo: Songs of a Lost World, The Cure
R&B y rap
Mejor interpretación R&B: Folded, Kehlani
Mejor interpretación R&B tradicional: Vibes Don’t Lie, Leon Thomas
Mejor canción R&B: Folded, Kehlani
Mejor álbum de R&B progresivo: Bloom, Durand Bernarr
Mejor álbum de R&B: Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap: Chains & Whips, Clipse con Kendrick Lamar
Mejor interpretación de rap melódico: Luther, Kendrick Lamar con SZA
Mejor canción de rap: TV Off, Kendrick Lamar
Mejor álbum de rap: GNX, Kendrick Lamar
Jazz y música tradicional
Mejor interpretación de jazz: Windows – Live, Chick Corea Trio
Mejor álbum vocal de jazz: Portrait, Samara Joy
Mejor álbum instrumental de jazz: Southern Nights, Sullivan Fortner
Mejor álbum de big band jazz: Without Further Ado Vol. 1, Christian McBride Big Band
Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba
Mejor álbum de jazz alternativo: Live-Action, Nate Smith
Country, folk y americana
Mejor interpretación country solista: Bad as I Used to Be, Chris Stapleton
Mejor interpretación country dúo/grupo: Amen, Shaboozey y Jelly Roll
Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers
Mejor álbum country tradicional: Ain’t in It for My Health, Zach Top
Mejor álbum country contemporáneo: Beautifully Broken, Jelly Roll
Mejor álbum folk: Wild and Clear and Blue, I’m With Her
Mejor álbum americana: Big Money, Jon Batiste
Latino y global
Mejor álbum pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor álbum de música urbana: Debí tirar más fotos, Bad Bunny
Mejor álbum latino de rock o alternativo: Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor álbum de música mexicana: Palabra De To’s (Seca), Carín León
Mejor álbum tropical latino: Raíces, Gloria Estefan
Mejor interpretación de música global: EoO, Bad Bunny
Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Clásica, visual y otros
Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, Las guerreras k-pop
Mejor vídeo musical: Anxiety, Doechii
Mejor banda sonora: Sinners, Ludwig Göransson
Mejor película musical: Música de John Williams
Mejor álbum histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4
