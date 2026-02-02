Kendrick Lamar arrasa: todos los ganadores de los Grammy 2026

FlooxerNow

Los Premios Grammy 2026 marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de la música popular. La 68.ª edición de la gala, celebrada en Estados Unidos, se desarrolló sin el habitual pulso entre las grandes divas del pop y consolidó una fotografía distinta del sector, con el rap, la música latina y las escenas alternativas ocupando el centro del reconocimiento.

Kendrick Lamar en los Grammy

Juan Carrasco
La Academia de la Grabación celebró una de sus ediciones más abiertas y plurales, premiando los trabajos publicados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 en un total de 95 categorías. La ausencia de enfrentamientos directos entre figuras como Taylor Swift, Beyoncé o Adele dejó espacio para un reparto de protagonismos más amplio y diverso.

El gran vencedor de la noche fue Kendrick Lamar. El rapero estadounidense convirtió cinco de sus nueve nominaciones en premios, entre ellos el de Grabación del Año, lo que le permitió hacer historia como el artista de hip hop más galardonado en los Grammy. Su triunfo confirmó el peso definitivo del rap en el canon de la música popular contemporánea.

Bad Bunny firmó otro de los hitos de la gala al alzarse con tres premios, incluido el de Álbum del Año por Debí tirar más fotos. El puertorriqueño reforzó así la presencia de la música en español en las principales categorías y consolidó un momento histórico para la música urbana latina a nivel global.

La ceremonia también dejó logros inéditos, como el tercer Grammy a Canción del Año para Billie Eilish y Finneas, o el primer premio de la historia para el K-pop en una categoría musical, con Golden como Mejor canción escrita para medios visuales. Géneros como el rock, el jazz, la música clásica, el góspel o las músicas de raíz tuvieron igualmente un peso notable en el palmarés.

Más allá de los nombres propios, los Grammy 2026 evidenciaron una industria en transformación, donde la diversidad estilística y cultural se impone como rasgo dominante y donde las fronteras entre géneros son cada vez más permeables.

Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026

  • Grabación del año: Luther, Kendrick Lamar con SZA

  • Álbum del año: Debí tirar más fotos, Bad Bunny

  • Canción del año: Wildflower, Billie Eilish y Finneas

  • Mejor artista revelación: Olivia Dean

  • Productor del año (no clásico): Cirkut

  • Compositor del año (no clásico): Amy Allen

Pop y dance

  • Mejor interpretación pop solista: Messy, Lola Young

  • Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande

  • Mejor álbum de pop vocal: Mayhem, Lady Gaga

  • Mejor grabación dance/electrónica: End of Summer, Tame Impala

  • Mejor grabación pop dance: Abracadabra, Lady Gaga

  • Mejor álbum dance/electrónico: Eusexua, FKA twigs

  • Mejor grabación remezclada: Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Gesaffelstein

Rock y alternativa

  • Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park), Yungblud y colaboradores

  • Mejor interpretación de metal: Birds, Turnstile

  • Mejor canción de rock: As Alive as You Need Me to Be, Nine Inch Nails

  • Mejor álbum de rock: Never Enough, Turnstile

  • Mejor interpretación alternativa: Alone, The Cure

  • Mejor álbum alternativo: Songs of a Lost World, The Cure

R&B y rap

  • Mejor interpretación R&B: Folded, Kehlani

  • Mejor interpretación R&B tradicional: Vibes Don’t Lie, Leon Thomas

  • Mejor canción R&B: Folded, Kehlani

  • Mejor álbum de R&B progresivo: Bloom, Durand Bernarr

  • Mejor álbum de R&B: Mutt, Leon Thomas

  • Mejor interpretación de rap: Chains & Whips, Clipse con Kendrick Lamar

  • Mejor interpretación de rap melódico: Luther, Kendrick Lamar con SZA

  • Mejor canción de rap: TV Off, Kendrick Lamar

  • Mejor álbum de rap: GNX, Kendrick Lamar

Jazz y música tradicional

  • Mejor interpretación de jazz: Windows – Live, Chick Corea Trio

  • Mejor álbum vocal de jazz: Portrait, Samara Joy

  • Mejor álbum instrumental de jazz: Southern Nights, Sullivan Fortner

  • Mejor álbum de big band jazz: Without Further Ado Vol. 1, Christian McBride Big Band

  • Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba

  • Mejor álbum de jazz alternativo: Live-Action, Nate Smith

Country, folk y americana

  • Mejor interpretación country solista: Bad as I Used to Be, Chris Stapleton

  • Mejor interpretación country dúo/grupo: Amen, Shaboozey y Jelly Roll

  • Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers

  • Mejor álbum country tradicional: Ain’t in It for My Health, Zach Top

  • Mejor álbum country contemporáneo: Beautifully Broken, Jelly Roll

  • Mejor álbum folk: Wild and Clear and Blue, I’m With Her

  • Mejor álbum americana: Big Money, Jon Batiste

Latino y global

  • Mejor álbum pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade

  • Mejor álbum de música urbana: Debí tirar más fotos, Bad Bunny

  • Mejor álbum latino de rock o alternativo: Papota, Ca7riel y Paco Amoroso

  • Mejor álbum de música mexicana: Palabra De To’s (Seca), Carín León

  • Mejor álbum tropical latino: Raíces, Gloria Estefan

  • Mejor interpretación de música global: EoO, Bad Bunny

  • Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Clásica, visual y otros

  • Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, Las guerreras k-pop

  • Mejor vídeo musical: Anxiety, Doechii

  • Mejor banda sonora: Sinners, Ludwig Göransson

  • Mejor película musical: Música de John Williams

  • Mejor álbum histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4

