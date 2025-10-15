FlooxerNow

DEBUT

Kylie Jenner revive a King Kylie y vuelve a la música con Fourth Strike

Kylie Jenner vuelve a 2010, revive a su icónico alter ego King Kylie y regresa a la música con su esperado primer single Fourth Strike, en colaboración con el dúo pop Terror Jr

La icónica artista y empresaria Kylie Jenner ha recuperado a su alter ego más famoso, King Kylie, y ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su nuevo single “Fourth Strike”, generando gran expectación en redes sociales.

La canción coincide con el décimo aniversario de su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, y llega acompañada de una edición limitada que ya está dando mucho que hablar. La colección está inspirada en la época más icónica de King Kylie, cuando Kylie experimentaba con colores de pelo y maquillaje atrevidos que se convirtieron en tendencia mundial. Los productos permiten a los fans recrear su estilo más nostálgico y divertido.

En su debut musical, Kylie nos sorprende con un tema electropop que combina ritmos pegadizos y sintetizadores, explorando temas de tentación y vulnerabilidad emocional. Algunas frases que han llamado la atención de los fans son: "Tócame, bebé, dime que soy tu bebé" y "Escribe tu nombre por todo mi cuerpo" y muchos se preguntan si van dirgidad a su pareja Timothée Chalamet.

El videoclip acompaña la canción con una Kylie atrevida y juvenil, luciendo conjuntos de cuero y escenas que evocan su lado más rebelde.Ya tenemos a King Kylie de vuelta, lista para dejar su huella en la cultura pop pero ¿Será capaz de hacerlo?

