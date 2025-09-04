Lady Gaga estrena el oscuro videoclip de The Dead Dance dirigido por Tim Burton

Lady Gaga ha presentado The Dead Dance, un videoclip ambientado en la famosa Isla de las Muñecas, cerca de Ciudad de México, que ha sido realizado bajo la dirección del cineasta Tim Burton. Este paraje, conocido por su atmósfera inquietante y sus muñecas colgadas entre árboles, sirve de escenario ideal para la estética sombría y teatral del video.

El estilo visual recurre a un blanco y negro siniestro que, en ciertos momentos, se ilumina con destellos de color. Gaga aparece vestida como una muñeca victoriana de porcelana, con rizos apretados y maquillaje desgastado, realizando una coreografía que evoca figuras animadas y reanimadas entre muñecas desfiguradas. La puesta en escena incorpora danza escalofriante y una energía visual que recuerda a clásicos del terror cinematográfico.

El tema y el videoclip están directamente vinculados a Miércoles, la exitosa serie de Netflix centrada en Miércoles Addams. Gaga también aparece como Rosaline Rotwood, una profesora enigmática de la Academia Nevermore, y el tema está presente en la narrativa musical de la segunda temporada.

Críticos especializados han elogiado la ambición estética del proyecto. El contraste entre lo teatral y lo macabro ha sido destacado como uno de los lanzamientos visualmente más impactantes de la carrera de Lady Gaga, con una unión impecable de su mundo pop y el universo oscuro de Burton.