Lady Gaga insinúa que la esperada secuela de Telephone con Beyoncé podría estar más cerca que nunca

La posibilidad de que Lady Gaga y Beyoncé vuelvan a unir fuerzas musicalmente ha vuelto a ganar fuerza tras un gesto deliberado de Gaga durante la segunda noche de The MAYHEM Ball en París. En uno de los visuales proyectados en el concierto apareció la captura simulada de una conversación telefónica que encendió las alarmas de los seguidores de ambas artistas.

En la pantalla podía leerse el mensaje: "Has sido una chica mala. Una chica muy mala, Gaga", enviado y firmado por una remitente llamada Giselle. Acto seguido, llegó la respuesta de la propia cantante: "¿Es esto un pedido por teléfono?". La referencia al universo de Telephone —tanto en la frase como en el estilo del visual— fue interpretada por el público como algo más que un guiño estético.

La teoría de una secuela lleva años circulando. Lady Gaga ha mencionado en varias ocasiones que Telephone dejó abierta la puerta a una segunda parte, especialmente debido al final del videoclip original, que concluía con un evidente "to be continued". Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos artistas había ofrecido señales tan directas como la mostrada en el concierto parisino.

La reacción del público no se hizo esperar y las redes sociales se llenaron de especulaciones, teorías y montajes que imaginan la posible continuación. Para muchos fans, este gesto representa la confirmación informal de que la colaboración está en camino, aunque no haya anuncio oficial por parte de Gaga, Beyoncé o sus equipos.

La química artística entre ambas cantantes, ya demostrada en Telephone y en Video Phone, convirtió aquella colaboración en un fenómeno global. Que ahora, quince años después, pueda retomarse el universo visual y narrativo del proyecto supone un atractivo tanto para los seguidores veteranos como para una nueva generación de oyentes.

Por el momento, Lady Gaga no ha ofrecido más detalles, pero el mensaje lanzado en París parece indicar que algo se está preparando. La expectación ya está servida.