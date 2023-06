'Lady Gaga', la joya viral del nuevo disco de Peso Pluma, 'Génesis'

Peso Pluma es un artista que ha estado en boca de todos desde que Bizarrap decidiese lanzar su BZRP Music Session con él. Aunque el fenómeno ha sido rápidamente solapado por la llegada de la sesión de Rauw Alejandro, la visibilidad que ha logrado el artista mexicano le ha ayudado a acumular unos cuantos miles de fans más de los que tenía antes. No podía haber mejor momento que este para lanzar un gran proyecto que ayudase a los seguidores recién llegados a conocer mejor su música, y eso es justo lo que ha hecho peso pluma: ha publicado 'Génesis', un álbum con catorce canciones que ahonda en el sonido que tanta popularidad le ha traído.

De todas las canciones que incluye este disco, 'Lady Gaga' es sin duda la que más interés ha generado desde que se conociese el tracklist oficial. Los fans de esta cantante han sentido curiosidad por saber de qué forma iba a incorporar Peso Pluma a esta conocida cantante en una de sus letras, y lo ha hecho de forma muy similar a como ya lo hizo Melendi en su momento: comparando a la protagonista de su canción con esta talentosa y llamativa artista. El número de reproducciones de esta canción con respecto al resto denota un claro interés por esta canción del álbum en especial.

Por otro lado, las colaboraciones con Junior H y Natanael Cano también están consiguiendo cautivar a muchas de las personas que han curioseado las nuevas canciones de este disco. El empuje que estos artistas están dando a los corridos tumbados está haciendo que muchas personas se enganchen a una música diferente a la que han escuchado hasta ahora, y aunque no cabe duda de que se trata de un estilo musical muy particular y con el que no todo el mundo encaja, está logrando dar algo de diversidad a una lista de artistas latinoamericanos de éxito con relativamente poca variedad estilística.