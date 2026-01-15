Lali Espósito anuncia su compromiso con Pedro Rosemblat tras dos años de relación: "Nos casamos"

Lali Espósito sorprendió ayer a todo el mundo al anunciar que dará un paso importante en su vida personal al comprometerse con su pareja, Pedro Rosemblat, tras dos años de relación. La noticia se dio a conocer por medio de una publicación en Instagram en la que la cantante escribió "Nos casamos", acompañada de emojis de corazón y de anillo, junto a varias fotografías que documentan el momento especial.

Las imágenes compartidas muestran a Lali luciendo con evidente alegría el anillo de compromiso en su mano izquierda, con el mar de fondo, señal de que la propuesta tuvo lugar durante unas recientes vacaciones en las playas de Ubatuba, en el estado de San Pablo, Brasil. Además de planos del anillo —una pieza de diseño con dos piedras de distintas formas y tamaños—, el carrete incluyó postales de la pareja abrazada y disfrutando de un ambiente relajado y festivo junto a copas de vino.

La reacción de los seguidores fue inmediata y masiva, con miles de comentarios y felicitaciones en cuestión de minutos. La publicación también fue replicada por Rosemblat en su propia cuenta. El anuncio no solo emocionó a los fanáticos, sino que también suscitó reacciones de figuras del mundo del espectáculo y la música, que se sumaron a las muestras de alegría por este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se hizo pública en febrero de 2024, aunque ambos mantuvieron su vínculo en privado desde finales de 2023. Desde que oficializaron su noviazgo a través de una serie de fotografías desde la playa, la pareja ha compartido momentos significativos juntos, consolidándose como una de las más seguidas dentro del espectáculo argentino.

Para Lali, el anuncio llega en un momento especialmente activo de su carrera: en 2025 ofreció cinco conciertos en el estadio Vélez y tiene programados shows en River Plate para este año, marcando un crecimiento sostenido en su trayectoria musical. Por su parte, Rosemblat es conocido por su trabajo como conductor en programas de streaming y su presencia en redes sociales, donde ha construido una sólida base de seguidores.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha o el lugar del futuro enlace, el compromiso marca un hito importante para ambos y añade un nuevo foco de atención mediática a una relación que ha evolucionado con cuidado y discreción en paralelo a sus carreras públicas.