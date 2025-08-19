Lamine Yamal y Nicki Nicole protagonizan un lujoso viaje a Mónaco que podría confirmar su relación

La prensa del corazón vibra con cada nueva imagen que Lamine Yamal (18 años, recién mayor de edad) y la estrella musical Nicki Nicole (24) publican desde Mónaco. Aunque ninguna palabra o declaración pública ha confirmado nada, la suma de detalles ha bastado para avivar los rumores.

Un post de Lamine mostrando una mesa de desayuno —con aspectos decorativos fácilmente identificables— fue suficiente para que el periodista Javi de Hoyos comenzase a rastrear coincidencias. A partir de ahí, comparó un cuadro en el fondo de una publicación de Nicki con el cabecero de cama que aparece en otro vídeo suyo: el idéntico color marrón y diseño dejan pocas dudas sobre una estancia compartida en el hotel The Maybourne Riviera, uno de los resorts más exclusivos del Mediterráneo, situado sobre un acantilado del Principado.

Y la cosa no acaba ahí. Ambos lucieron un collar de Louis Vuitton en oro amarillo y más de cien diamantes; él, ceñido al cuello; ella, con un colgante en forma de estrella. El accesorio daría mucho juego en una historia con guion romántico.

No es la primera vez que su relación genera titulares. Ya se les vio juntos en el Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper, ella con una camiseta del Barça con el nombre de él; y hubo quien afirmó haberles visto besándose en una discoteca, aunque esa versión no ha sido verificada.

De momento, ambos optan por el silencio. Lo único claro es que cada imagen, cada guiño visual y cada imagen son como piezas que encajan en un rompecabezas que los fans están armando con entusiasmo.