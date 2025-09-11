SE VIENE HIT
Leire Martínez y Abraham Mateo presentan Tonto por ti, su sorprendente nueva colaboración
Leire Martínez anuncia el lanzamiento de Tonto por ti, su nuevo tema en colaboración con Abraham Mateo, fijado para el 19 de septiembre de 2025. Este lanzamiento llega en un momento crucial, justo cuando ambos forman parte del jurado de la nueva edición de Operación Triunfo, lo que ha elevado notablemente las expectativas entre sus seguidores.
Leire Martínez sigue forjando su camino como artista en solitario tras su etapa en La Oreja de Van Gogh. Su último movimiento ha sido confirmar una colaboración con Abraham Mateo titulada Tonto por ti, tema que verá la luz el viernes 19 de septiembre.
El anuncio de la canción no se ha hecho al azar. Coincide con la inminente inauguración de Operación Triunfo 2025, donde ambos artistas formarán parte del jurado. Este contexto aporta mayor visibilidad al proyecto, situando Tonto por ti como uno de los estrenos más esperados de la temporada. La Gala 0 del programa dará inicio el lunes 15 de septiembre, y cuatro días más tarde se lanzará este sencillo conjunto.
Hasta ahora, Leire ha revelado muy pocos detalles sobre la canción: junto con el título y fecha, ha mostrado la portada, en la que aparece, frente a frente con Abraham Mateo sobre un fondo blanco, en una imagen muy sencilla pero con presencia destacada de ambos artistas. También ha dejado claro que este tema probablemente forme parte de su primer álbum como solista, en el que ha estado trabajando con compositores reconocidos.
Además, Leire tiene ya programadas algunas fechas de conciertos para 2026: Madrid (22 de febrero), Bilbao (1 de marzo) y Barcelona (15 de marzo). Estos conciertos se suman a la ola de expectativa generada por su regreso en solitario al panorama musical español.
Desde luego, se trata de una colaboración totalmente inesperada, aunque ha sido acogida con gran cariño por los fans de ambos. Veremos cómo es la canción, pero todo parece apuntar a que será un éxito.
