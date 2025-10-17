Leire Martínez aparece por sorpresa en el concierto de Saiko tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Saiko, con su gira Natsukashii Yoru, llenó el Movistar Arena en Madrid en la noche del 16 de octubre, y sorprendió al público al invitar a Leire Martínez al escenario. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh se sumó para cantar Mariposas, tema que ambos comparten y que forma parte del álbum más reciente de Saiko. La presencia de Leire fue saludada con una ovación del público, que reaccionó de forma cálida y emotiva.

La reaparición no fue casual: llega en una semana marcada por el anuncio del regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh en sustitución de Leire. La coincidencia temporal entre ambos hechos ha generado interpretaciones en los medios especializados y reacciones en redes sociales sobre posibles mensajes simbólicos tras el gesto.

Saiko, durante el concierto, hizo un llamado al público: "Madrid, haced ruido por Leire, que es una reina". La actuación conjunta fue uno de los momentos más celebrados del show y generó uno de los picos emotivos de la noche.

En cuanto a Leire, antes del concierto había ofrecido una breve aparición mediática, donde evitó pronunciarse sobre el regreso de Amaia: "Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada". Además, afirmó que esa noticia "no tiene nada que ver conmigo".

El tema Mariposas, que interpretaron juntos, forma parte del repertorio del álbum de Saiko, cuyo lanzamiento incluyó la colaboración con Leire.

Esta aparición representa para Leire Martínez una oportunidad de reconexión con el público y de reafirmar su posición como artista independiente tras su salida del grupo y las recientes noticias en torno a La Oreja de Van Gogh.