Leiva encabeza el Sonorama Ribera 2026, que revela su cartel completo y limita los abonos a 20.000

Sonorama Ribera regresa en 2026 reforzando su estatus como el festival más icónico del pop rock alternativo en España. Casi tres décadas después de su nacimiento, el evento sigue siendo un pilar imprescindible de la música en directo en nuestro país y celebrará su 29ª edición del 5 al 9 de agosto en Aranda de Duero. Para subrayar la magnitud de este nuevo capítulo, el festival ha decidido desvelar por primera vez todo su cartel de una sola vez, más de 150 artistas que ocuparán tanto los escenarios urbanos —con la legendaria Plaza del Trigo como emblema— como el recinto principal. Y, fiel a su esencia, aún se reservan algunas sorpresas.

En 2026, Sonorama Ribera vuelve a combinar nombres esenciales de la música española, proyectos emergentes y propuestas internacionales, pero hay un protagonista que destaca por encima del resto: Leiva, que firmará uno de los conciertos especiales más esperados del año.

Leiva | Antena3.com

Junto a él se suman artistas como Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Iván Ferreiro, Rigoberta Bandini, Los Vinagres, Belén Aguilera, Crystal Fighters, Funambulista, Valeria Castro, Xoel López, Ojete Calor o La M.O.D.A., que regresa a la ciudad donde ha escrito una parte fundamental de su historia. El cartel se completa con proyectos en plena ebullición como Niña Polaca, Rusowsky, Vera Fauna, Colectivo da Silva, Marlena, PabloPablo, Ángela González, Oslo Ovnies, Candela Gómez, Tiburona o Maruja Limón, además de nuevas voces y escenas como Sofía Gabanna, Samuraï o Chiquita Movida.

El festival también refuerza su ADN con bandas que representan su espíritu desde hace años —de El Mato a un Policia Motorizado a Karavana, Las Migas, Ortiga o Sexy Zebras— y mantiene su apuesta por la diversidad estilística con nombres clave de la escena urbana como Dollar Selmouni, RVFV, LaBlackie o Lapili.

Como siempre, la experiencia irá más allá de los escenarios: conciertos sorpresa, actuaciones matinales, gastronomía local y esa atmósfera inconfundible que convierte cada agosto a Aranda de Duero en capital emocional de la música independiente. La Plaza del Trigo volverá a ser escenario de algunos de los momentos más memorables de la edición.

Con más de 150 propuestas anunciadas y una comunidad fiel que crece año tras año, Sonorama Ribera 2026 promete una edición histórica que reivindica la importancia de un festival que ha hecho de la cercanía, la emoción y el directo su seña de identidad durante casi 30 años.

La venta de abonos comenzará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 h. Los primeros bonos generales costarán 78€ + GG y los VIP 130€ + GG. El festival contará con zona de acampada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en el espacio y un precio de 22€ + GG para todos los días.

Sonorama Ribera agradece el apoyo de sus patrocinadores —entre ellos Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, además de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Tierra del Sabor y el soporte institucional del Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Junta de Castilla y León—.

Este año solo habrá 20.000 abonos disponibles. Tras varios sold outs consecutivos, la organización recuerda que no habrá una segunda oportunidad.