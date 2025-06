Lewis Capaldi vuelve de su parón y actúa por sorpresa en Glastonbury dos años después de su emotiva actuación

Lewis Capaldi no pudo contener las lágrimas al gritar "¡He vuelto, cariño!" durante su conmovedor regreso al legendario escenario Pyramid de Glastonbury, en una presentación sorpresa que marcó su primer show desde que se alejó de los escenarios por motivos de salud.

El cantante escocés, de 28 años, fue recibido con una ovación atronadora por parte del público de Worthy Farm, dos años después de que el síndrome de Tourette le impidiera terminar su actuación en ese mismo lugar, obligándolo a hacer una pausa indefinida en su carrera.

Visiblemente emocionado, Capaldi se dirigió a la multitud con la voz entrecortada: "Hace dos años no sabía si volvería a estar aquí… pero lo logré. ¡He vuelto, cariño!"

El artista interpretó varios de sus éxitos más famosos, pero fue durante su nuevo sencillo, Survive —una canción profundamente personal sobre los altibajos que enfrentó desde su último Glastonbury— cuando la emoción se desbordó. Capaldi luchó por contener las lágrimas, mientras miles de fans lo acompañaban conmovidos, cantando cada palabra.

El momento más emotivo llegó con Someone You Loved, cuando el público entero se unió en un coro unánime, con lágrimas y gritos de apoyo. "No voy a hablar mucho porque si lo hago, me vengo abajo", dijo Capaldi con humildad. "Solo quiero daros las gracias por estar aquí. De verdad, no tenéis idea de lo que significa para mí."

Antes de despedirse, agregó con una sonrisa: "Esta vez tocó un set corto, pero necesitaba terminar lo que dejé pendiente. Y bueno… este fue el secreto peor guardado de la historia."

Tras el show, Capaldi compartió imágenes del concierto en Instagram con un mensaje sencillo pero lleno de gratitud: "Glastonbury, es increíble estar de vuelta. Gracias por invitarme x"

Y las sorpresas no terminan ahí: el artista anunció una pequeña gira de 10 conciertos en septiembre, que lo llevará por distintas ciudades del Reino Unido e Irlanda, marcando un nuevo capítulo en su esperada vuelta a los escenarios.