Lil Nas X es arrestado y hospitalizado después de ser encontrado desnudo en las calles de Los Ángeles

El artista Lil Nas X —cuyo nombre real es Montero Lamar Hill— fue detenido tras un incidente que tuvo lugar a primera hora del jueves en Ventura Boulevard, Los Ángeles. Según informaron las autoridades, varios vecinos alertaron a la policía al observar a un hombre caminando en ropa interior y botas de cowboy. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un comportamiento errático que derivó en un altercado físico, tras el cual fue arrestado por presunta agresión a un oficial.

Después del arresto, Lil Nas X fue trasladado de urgencia a un hospital bajo la sospecha de haber sufrido una sobredosis. La policía no ha confirmado si había ingerido sustancias ni si el episodio está relacionado con una crisis de salud mental. El artista fue ingresado para evaluación médica antes de ser fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles.

TMZ difundió las imágenes del momento en que Lil Nas X deambulaba por la calle, en ropa interior y con botas, en un escenario que alarmó a los transeúntes. En el vídeo, el artista aparece con una actitud desafiante, incluso llegó a colocarse un cono de tráfico en la cabeza, lo que añadió un matiz surrealista a la situación.

Este incidente ocurre meses después de que Lil Nas X fuera hospitalizado en abril a causa de una parálisis facial parcial, un problema de salud que él mismo compartió públicamente. Su equipo aún no ha emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, la comunidad artística y fanática sigue pendiente de su evolución y del desenlace legal de este episodio.